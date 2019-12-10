Законопроект о запрете курения в общественных местах принят в первом чтении

Национальное собрание Армении сегодня приняло в первом чтении законопроект о запрете курения в общественных местах. За законопроект проголосовали 83 депутата, против - 15.

Проектом закона устанавливается запрет на использование табака в закрытых помещениях. Ограничения распространятся на здравоохранительные, образовательные, культурные учреждения, детские игровые площадки, общественный транспорт. Определенные ограничения предусматриваются также в направлении продажи табака и продвижения и рекламы табачной продукции.

В случае принятия во втором чтении закон вступит в силу на 10-й день после официального опубликования, за исключением некоторых положений: нормы, запрещающие использование заменителей табачных изделий в закрытых помещениях, вступят в силу с 15 марта 2022 года.

Законопроект не был принят единогласно. Оппозиционная фракция «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») проголосовала против. Депутат фракции Геворк Горгисян пояснил, что они выступают за борьбу с курением, но в законопроекте есть недоработки, и они надеются, что до второго чтения они будут устранены.