Министр: Возможности АЭС позволяют эксплуатировать ее до 2036 года

Возможности Армянской атомной электростанции (ААЭС) позволяют эксплуатировать ее до 2036 года, сегодня в ходе состоявшегося на АЭС брифинга с журналистами заявил министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян.

Радио Азатутюн поинтересовалось у министра, планирует ли правительство построить новую АЭС. «Знаете, сейчас в мире Россия, Корея, США имеют проекты атомных электростанций с меньшей мощностью, но они еще не задействованы. Я не исключаю, что на каком-то этапе, когда они будут задействованы, Армения может поставить перед собой такую задачу, но на данный момент жизнь этого электроблока может быть продлена сначала до 2026 года, но допустимо - до 2036 года, но это, конечно, уже вопрос будущего, обсуждений и понимания приоритетов», - сказал министр.

На вопрос Радио Азатутюн, значит ли это, что он не исключает, что действующая АЭС может работать до 2036 года, Сурен Папикян ответил: «Я не хочу забегать вперед, но, по крайней мере, ее возможности это позволяют».

По словам министра, модернизация постоянно необходима, поскольку с точки зрения безопасности важно, чтобы каждый год производились определенные изменения, обновления.

В соответствии с кредитным соглашением, заключенным между Арменией и Россией в феврале 2015 года, Москва предоставила кредит в размере 270 млн долларов и грант в размере 30 млн долларов на модернизацию Армянской атомной электростанции. Планировалось завершить работы по модернизации в этом году, однако, фактически, работы продлятся до конца 2021 года, и с этой целью, как сегодня сообщил Папикян, с российской стороной уже достигнуто соглашение о продлении срока использования оставшейся части кредита также до конца 2021 года.

«Работы на самом деле довольно тяжелые, важные, и, учитывая важность этого объекта и проблем безопасности, спешка иногда может повредить работе, и, естественно, в результате возникает необходимость продлить срок определенных работ», - пояснил он.

Представитель правительства Пашиняна подчеркнул, что атомная электростанция имеет стратегическое значение для Армении, особенно с учетом блокады со стороны Турции и Азербайджана. Отвечая на вопрос, он заявил, что у Армении нет никакого соглашения с какой-либо страной или союзом, в том числе и с Евросоюзом, о том, что эксплуатация АЭС должна быть прекращена в 2026 году.

«У Республики Армения есть задача не только быть самодостаточной с энергетической точки зрения, но также продолжать быть страной-экспортером. АЭС в настоящее время обеспечивает 40% электроэнергии Республики Армения, но при работе на полную мощность этот показатель может достигать 50%. На данном этапе, когда Армения находится в блокаде со стороны двух стран, до тех пор, пока мы полностью не перейдем на альтернативные источники энергии и не сможем позволить себе такую роскошь, партнеры должны подходить с некоторым пониманием к мирной эксплуатации Арменией атомной энергии, потому что это имеет для нас жизненно важное значение», - подчеркнул министр Папикян.

Сегодня на АЭС был праздничный день, награждали участников работ по модернизации, присутствовал посол России Сергей Копыркин. Возможно, это стало причиной того, что руководство АЭС решило представить имена и фамилии присутствующих на стоящих не столе табличках только по-русски.

Мы напомнили генеральному директору АЭС Мовсесу Варданяну, что государственным языком является армянский.

«Я прошу прощения за армянский язык, поверьте, нет никаких проблем с армянским, у меня самого армянское образование, мой русский не столь уж хорош, в любом случае прошу прощения», - сказал он.