В 2020 году невыдаче чека ККА в Армении не будет никакого морального оправдания - Пашинян

В январе-ноябре 2019 года было напечатано на 106 млн драмов чеков контрольно-кассовых аппаратов (ККА) больше, по сравнению с тем же периодом 2018 года, зарегистрированный по этим чекам торговый оборот составил около 303 млрд драмов. Об этом в прямом эфире на своей странице в Facebook заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Это, конечно, очень хорошо. Зафиксирована довольно положительная статистика по части списания расчетных документов. Это довольно хорошие показатели. Но довольны ли мы, в целом, этими показателями? Полагаем ли мы, что сегодня все торговые операции в Армении производятся с выдачей чеков ККА или выпиской счет-фактуры? Все мы знаем, что ответ на этот вопрос отрицательный, тем не менее, в нашей стране есть огромный теневой товарооборот», - отметил Пашинян.

По словам Пашиняна, когда после революции они начали заниматься вопросом выявления скрытого товарооборота, звучала публичная критика, что иногда люди вынуждены не печатать чеки ККА, чтобы заработать на хлеб, после чего были внесены изменения в Налоговый кодекс, и микробизнесу были предоставлены льготы.

«Так, предприятия с годовым оборотом до 20 млн драмов, освобождаются от налоговых обязательств, то есть освобождаются от уплаты налогов. Почему мы это сделали? Чтобы институты по выпуску чеков ККА и зарабатыванию на хлеб не противопоставлялись друг другу. Следовательно, легитимность невыдачи чеков ККА с 1 января 2020 года просто исчезает», - сказал премьер-министр.

Доходы госбюджета на 2020 год, согласно закону о бюджете, должны быть на 356 млрд драмов больше, чем в 2019 году.

«Это радует, но это не весь наш потенциал», - отметил премьер.

По словам Пашиняна, бизнесмен, который не выдает чеки ККА, ворует у солдата, потому что благодаря новым бюджетным поступлениям в 2019 году в армии произошли колоссальные изменения. «На какие средства мы все это сделали? Благодаря новым поступлениям в бюджет», - сказал глава правительства.

«После боя новогодних курантов невыдаче чеков ККА в Армении не будет никакого оправдания в моральном и социальном плане. В течение многих лет говорилось: давайте объединимся и решим наши национальные вопросы. Это один из способов объединения», - заверил премьер-министр.