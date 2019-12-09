Президент и премьер-министр обсудили вопросы развития страны

Президент Армении Армен Саркисян сегодня в президентской резиденции провел рабочую встречу с премьер-министром Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба аппарата президента.

Армен Саркисян и Никол Пашинян обсудили вопросы, связанные с текущей повесткой дня и программами развития страны.

Собеседники подчеркнули важность ставших традиционными регулярных встреч как эффективной платформы для обмена идеями о развитии и видении нашей страны.

«Я рад, что сегодня вечером мы проводим нашу очередную встречу, и думаю, что это взаимно важно. Я буду рад обсудить все возможные проблемы, вопросы, которые сегодня имеют важное значение и для нашей страны, и для нашего народа, а также услышать от Вас об успехах правительства или, если есть какие-то области, где я могу быть полезен, как Вы знаете, я всегда готов», - сказал Армен Саркисян.

Никол Пашинян, в свою очередь отметил: «Наши рабочие встречи носят периодический характер, и в последние месяцы, думаю, и Вы, и я работали в рамках очень насыщенной повестки дня, и очень важно поделиться друг с другом результатами этой работы, потому что я думаю, что в нашей стране важной и актуальной задачей является правильная координация работы государственных институтов».

Он отметил, что сегодня утром по случаю Международного дня предупреждения геноцидов они почтили память жертв всех геноцидов.

«Международное признание Геноцида армян является для нас не только вопросом признания исторического факта и справедливости, но и нашим значительным вкладом в глобальные усилия по предупреждению геноцидов. И, конечно же, мы и раньше говорили, что считаем международное признание Геноцида армян важной составляющей безопасности Армении и армянского народа. Мы говорили об этом в прошлом, и сегодня мы поговорим на эту тему, чтобы скорректировать наши дальнейшие шаги. Сейчас также конец года, и очень важно, чтобы мы начали подводить итоги года. Несколько дней назад в Национальном собрании был принят закон о государственном бюджете на 2020 год, и я отметил, что мы подводим итоги года с довольно хорошими экономическими показателями, что важно для нас, чтобы более уверенно вступить в следующий год. Конечно, я думаю, что в качестве подведения итогов года мы должны также зафиксировать недостатки, упущения в нашей работе и трудности, которые, конечно, неизбежны, но это не означает, что мы не должны предпринимать шаги для их устранения и обеспечения более эффективной работы», - добавил премьер-министр.

Армен Саркисян также отметил, что одним из ключевых факторов стабильности, развития и безопасности государства способность работать вместе в гармонии.

«Я также согласен с Вами в вопросе признания Геноцида армян. Признание Геноцида армян не является самоцелью и имеет несколько значений. Одним из важнейших является наша национальная безопасность.

Сейчас конец года, и нужно подытожить успехи, трудности, которые были, или, возможно, ошибки, а также составить планы на следующий год. Очень важно, чтобы следующий год был успешным. Это очень важный год. Это год, когда сотрудничество между нашими государственными институтами будет углубляться, мы добьемся большего успеха и будем более уверенно смотреть в будущее», - подчеркнул президент.