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Политика

Депутат правящей фракции предлагает дать полиции право прослушивать телефонные разговоры

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Депутат правящей фракции «Мой шаг» Армен Хачатрян выступил с законодательной инициативой, в которой предлагается дать и полиции право самостоятельно прослушивать телефонные разговоры граждан. Право на «прослушку» имеет только Служба национальной безопасности (СНБ), а полиция получает эту возможность только после обращения в СНБ.

Законопроект сегодня обсуждался в Национальном собрании в первом чтении. По словам автора законопроекта Армена Хачатряна, инициатива нацелена на реформирование полиции, предупреждение преступлений.

«Мы уже видим проблему, и как можно скорее ее нужно решить», - сказал Хачатрян.

Проектом закона «Об оперативно-розыскной деятельности» предусматривается самостоятельное осуществление полицией контроля за телефонными разговорами со своими оперативно-техническими инфраструктурами, с учетом того, что полиция вовлечена в оперативно-розыскную деятельность и в ее структуре действует специализированное оперативно-техническое подразделение. Тем самым будет экономиться время, затрачиваемое на обращение в Службу национальной безопасности, получение технической поддержки и решение организационных вопросов.

Против этого предложения депутата правящей фракции выступило Министерство юстиции. Заместитель министра Србуи Галян пояснила: «Гарантируем ли мы на данном этапе без реформирования полиции утечку информации и оцениваем ли мы другие подобные риски?»

Эти изменения должны быть приняты как можно скорее – возразили заместителю министра депутаты правящей фракции. Их аргументы касались кровавых мартовских событий 2008 года. Председатель парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян напомнил, что полицию этой возможности лишили бывшие власти в преддверии 2008 года.

«Недавно были распространены признательные показание генерал-майора Службы безопасности Тиграна Багдасаряна органу предварительного следствия о том, что органы безопасности подделали документы по делу «1 марта», и если бы у полиции в то время была такая функция, я уверен, что подобные фальсификации были бы невозможны. И сегодня, по сути, этим проектом наш коллега предлагает ввести в это поле второго оператора, который в этой системе будет ответственен за самые широкие действия», - сказал Андраник Кочарян.

При рассмотрении вопроса следует помнить, почему и когда были приняты регулировки, лишившие полицию возможности самостоятельно осуществлять «прослушку» и тем самым устранившие систему взаимных сдержек и противовесов в силовых структурах, заявил депутат Арман Бабаджанян.

«В октябре 2007 года, когда Левон Тер-Петросян всего за месяц до этого объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента, Серж Саргсян, который уже вступил в Республиканскую партию со своими криминальными друзьями-олигархами, счел необходимым собирать всю информацию в своих руках – в Службе национальной безопасности», - отметил Бабаджанян.

Депутата оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Микаэла Мелкумяна также заинтересовало, почему в 2007 году эту возможность оставили лишь одной из силовых структур.

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