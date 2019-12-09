В Армении бедны 700 тысяч человек. Статкомитет представил социальную картину на 2018 год

В Армении бедны 700 тыс. человек. Они тратят максимум 42 тыс. драмов в месяц. Крайне бедных 30 тыс. человек, их ежемесячные расходы составляют 24 тыс. драмов. Статистический комитет сегодня представил социальную картину Армении за 2018 год, ответственны за эту картину в хронологическом смысле как бывшие, так и нынешние власти.

«В 2018 году уровень бедности составил 23,5%, снизившись на 2,2% по сравнению с предыдущим годом», - без каких-либо комментариев представила цифры советник председателя Статистического комитета Диана Мартиросова.

В Армении беден каждый четвертый, крайняя бедность низка в селах. Выше среднего показателя по стране уровень бедности в пяти областях. Ширакская область с 42% на протяжении многих лет остается на первом месте по уровню бедности.

«Показатели в Шираке, Лори, Тавуше и Армавире выше среднего по стране. В Ширакской области 42% населения живут за чертой бедности», - сказала Диана Мартиросова.

Поляризация среди слоев населения усилилась: бедные продолжали беднеть, богатые – богатеть. Кстати, последние не участвуют в опросах, двери не открывают. Как искоренить бедность? В то время как правительство обсуждает программы, Статистический комитет называет необходимую сумму.

«Для преодоления бедности Армении необходимо 63,2 млрд драмов или сумма, составляющая 1,1% ВВП», - отметила советник председателя Статкомитета.

А крайнюю бедность можно искоренить одним миллиардом драмов.