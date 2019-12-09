Пашиняна удивили комментарии, последовавшие за предъявлением Сержу Саргсяну обвинения

В международный день борьбы с коррупцией премьер-министр Армении Никол Пашинян еще раз заявил, что в стране нет системной коррупции, но заметил, что это не означает, что нет коррупционных явлений.

«Однако есть политическая воля искоренить коррупцию. Просто, так сказать, установить запреты в отношении известных нам и очевидных форм коррупции не означает быть гарантированными от втягивания в коррупцию», - заявил премьер-министр во время выступления на форуме «Борьба с коррупцией во имя целей устойчивого развития».

По словам Пашиняна, иногда коррупция происходит, сопровождаясь очень красивыми предложениями, а иногда, вследствие отсутствия информации. Он сталкивался со случаями, когда какие-то граждане сообщали, что они в качестве подарка государству хотят построить школу в каком-то городе или селе.

«Потом может выясниться, что в контексте этого пожертвования ставятся различные коррупционные требования перед разными предпринимателями или государственными звеньями, и формулировка бывает следующая: в правительстве осведомлены, в правительстве знают», - отметил он.

Премьер-министр отметил, что недавно узнал, что и приветствия с ним используют в коррупционных целях. «Поэтому, дорогие соотечественники, если вдруг вы заметите, что я стал сдержанным на приветствия и приемы, не думайте, что я зазнался, просто за полтора года этой деятельности я понял, что даже в приветствиях и приемах нужно быть очень осторожным», - заявил он.

В борьбе с коррупцией нет разделения между бывшими и нынешними властями. «Для меня вдвойне неприемлемо, когда назначенный мною человек втягивается в коррупцию. И я надеюсь, что это видно всем», - подчеркнул Пашинян.

Глава правительства удивлен тем, что после предъявления третьему президенту Армении Сержу Саргсяну обвинения в организации хищения около полумиллиарда драмов (более 1 млн долларов) ходят разговоры о том, что смехотворно выдвигать обвинение за такую маленькую сумму.

Пашинян отметил, что «в Армении есть люди, которые представляют борьбу с коррупцией как «концерт по заявкам телезрителей», когда, скажем, правительство или премьер подают заявку с просьбой возбудить одно уголовное дело в отношении Сержа Саргсяна в пределах 400 млн драмов».

«И логически следует вопрос: почему дело заказали на 400 млн драмов, а не, скажем, на 4 млрд драмов? Между прочим, коррупционный менталитет и это восприятие борьбы с коррупцией, на мой взгляд, являются продолжением другу друга, иными словами, по сути, мы имеем дело с одним и тем же происхождением, как воспринимается борьба с коррупцией и как воспринимается необходимость борьбы с коррупцией» - сказал он.

В своем выступлении премьер-министр обратился также к сделанному им в Национальном собрании днями ранее заявлению, что он не крадет у государства ни копейки. По его словам, это заявление содержит определенный элемент половинчатости, и его нужно дополнить мыслью о том, что средства государственного бюджета все еще расходуются не со 100-процентной эффективностью, включая расходы, связанные с деятельностью премьер-министра.