«Русгидро» продала группе «Ташир» Севано-Разданский каскад ГЭС

«РусГидро» договорилась о продаже Севано-Разданского каскада ГЭС в Армении структурам группы «Ташир». Сумма сделки составила более 172 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение российской компании.

Договор о продаже заключили «Гидроинвест» (100-процентная дочка «РусГидро») и ОАО «Разданская энергетическая компания (РазТЭС)» (входит в группу «Ташир»). В рамках сделки «Гидроинвест» продаст РазТЭС пакет акций ЗАО «Международная энергетическая компания» (МЭК), владеющего Севано-Разданским каскадом ГЭС («РусГидро» принадлежит 90% акций МЭК).

Владельцем группы «Ташир» является российский миллиардер Самвел Карапетян.

Ранее совет директоров компании «РусГидро» одобрил сделку, а Комиссия по регулированию общественных услуг Армении выдала разрешение на сделку купли-продажи.

Стоимость 527 085 обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «МЭК» составила 172,96 млн руб. По условиям заключенного договора покупатель полностью погасит кредитные обязательства ЗАО «МЭК» перед Европейским банком реконструкции и развития и Азиатским банком развития, после чего акции ЗАО «МЭК» будут переданы в собственность покупателя, а с «Русгидро» будут сняты поручительства по данным кредитам, отмечается в сообщении.

Привлеченные средства МЭК направила на модернизацию гидростанций каскада. В результате реконструкции мощность Ереван ГЭС-1 увеличилась на 10%. Также были реализованы мероприятия по обеспечению безаварийной и бесперебойной работы станций каскада. Управление электростанциями ведется в автоматическом режиме, что позволило улучшить процесс управления гидроагрегатами и на 4% снизить удельный расход воды при выработке электроэнергии. Также был реализован ряд мероприятий по обеспечению безаварийной и бесперебойной работы станций каскада, по оптимизации ирригационных попусков, а также увеличению выработки электрической энергии и снижению удельных расходов. В целом, реализация инвестиционной программы повысила степень надежности Севано-Разданского каскада ГЭС, говорится в пресс-релизе российской энергетической компании.

Месяц назад «Коммерсантъ» написал, что «РусГидро» уходит из Армении. Эта компания купила Севано-Разданский каскад ГЭС у «Интер РАО» в 2011 году. Согласно данной публикации, по мнению экспертов, нынешняя сделка по Севано-Разданскому каскаду ГЭС выгодна обеим сторонам: «РусГидро» избавится от части долга, которая, согласно источникам газеты, составляет около 55 млн долларов, а «Ташир» расширит свое присутствие в энергетическом секторе Армении.