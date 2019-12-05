Пашинян: Мы сталкиваемся с цивилизационными проблемами

Сегодня в начале заседания правительства премьер-министр Никол Пашинян заявил, что правительство нацелено на решение накопившихся в стране за прошедшие годы ощутимых проблем, однако «сталкивается с цивилизационными проблемами».

«Проблема в том, что наше правительство в ходе своей деятельности сталкивается с рядом, так сказать, социально-психологических или цивилизационных проблем, о которых я бы хотел сегодня здесь сказать. Мы нацелены на решение очень конкретных, ощутимых и видимых проблем в стране, и у нас это начало получаться. Но с какой проблемой мы сталкиваемся? Когда мы решаем проблемы одного субъекта, региона, населенного пункта, обязательно появляется другая группа, населенный пункт или субъект, который по принципу завистливого соседа спрашивает, почему решен их вопрос, а не наш?» - сказал Пашинян.

«Иногда создается впечатление, что лучше вообще ничего не делать, чтобы все жили спокойно, смирившись с разочарованием, как это было раньше, «варились в собственном соку». В целом это серьезная проблема, потому что очевидно, что накопившиеся в стране за 30 лет либо за 5 лет, за один год проблемы невозможно решить одним действием, потому что если мы попытаемся это сделать, то страну на 100% ждет коллапс и провал. Почему я называю это цивилизационной проблемой? Потому что когда я думаю, что является основой этого явления, в ходе этих раздумий я прихожу к заключению, что Армения никогда не была особо сильна в простых цивилизационных механизмах, к примеру, стоять в очереди», - отметил премьер.

Премьер пояснил: «Например, у нас есть информация о том, что наши дорогие соотечественники из Арцвашена собираются вновь провести акцию протеста перед зданием правительства. Де-юре зафиксировано, что все эти люди подписали нотариально заверенный документ о том, что государство выполнило все обязательства перед ними. Мы встречались, обсуждали, они сказали, что прежние власти грубой силой заставили их подписать этот документ. Хорошо, мы понимаем, но в чем причина, что это вновь происходит? Есть простая причина, потому что мы выделили 1,2 млрд драмов на решение конкретных проблем беженцев, но беженцы их еще даже не получили. Что это за явление, когда подобно завистливым соседям говорят: почему вы их вопрос решили? Или что ожидают от нас, чтобы мы тоже проявили грубость? То же самое было и вокруг ситуации с Амульсаром, мы говорили: дорогой народ, пять лет все это разворачивалось перед вашими глазами, почему вы не поднимали этот вопрос, а они отвечали: нас бы схватили, нас бы преследовали, власти были грубыми. То есть, что вы хотите сказать, что в Республике Армения можно наладить нормальные отношения только посредством применения грубой силы? Этого мы хотим? Если бы мы решали вопросы, руководствуясь полученными взятками, коррупцией, узко личностными или политическими интересами, проявляя особое отношение к родственникам, это было бы понятно. Но подобное отношение абсолютно неприемлемо, поскольку это в цивилизационном плане попытка отбросить Армению назад в совершенно другую логику».