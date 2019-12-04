Анна Акопян приглашает Мехрибан Алиеву в Карабах

Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян приглашает вице-президента Азербайджана, первую леди Азербайджана Мехрибан Алиеву в Нагорный Карабах послушать мугам. Г-жа Акопян озвучила свое приглашение на конференции Совета безопасности ООН на тему «Женщины, мир и безопасность».

«Я сейчас хочу пригласить Мехрибан Алиеву в Карабах. Она может стать нашей гостьей. Армянский народ, арцахцы знают, как принимать гостей, как их уважить. Среди наших правил гостеприимства – чествовать гостя музыкой. Мы можем осуществить ее мечту: она станет нашей гостьей и послушает свой любимый мугам в Карабахе», – заявила супруга премьер-министра Армении.

Если Мехрибан Алиева примет ее приглашение, Анна Акопян готова посетить Баку с ответным визитом. Супруга премьер-министра, однако, подчеркивает, что если Алиева под желанием послушать мугам в Карабахе подразумевает войну, то эта мечта останется неисполненной.

«И не только останется неисполненной. Если они начнут новую войну, вероятно, появятся новые населенные пункты, где послушать мугам станет для них неосуществимой мечтой», – отметила Акопян.

Мехрибан Алиева о своей мечте послушать мугам в Карабахе написала в своем телеграм-канале, в частности, отметив, что «у народа Азербайджана есть лишь одна мечта – вместе послушать карабахскую шикесте [один из ритмических азербайджанских мугамов - ред.] на карабахской земле».

«Если Мехрибан Алиева от своего имени и от имени своего народа говорит, что они мечтают послушать мугам в Карабахе, то есть лишь один способ осуществить эту мечту, это мир, это добрососедские отношения с Арцахом и взаимные визиты в качестве гостей. Как они могут быть в Карабахе, пить чай, слушать мугам и наслаждаться тамошней природой, так и народ Карабаха, я уверена, хотел бы быть в Баку и других населенных пунктах», - отметила Акопян.

Супруга премьер-министра Армении убеждена, что сказанное ею вовсе не из жанра фантастики: разные страны мира смогли преодолеть вражду. Она привела в пример европейские страны. Для этого, по мнению Анны Акопян, необходимо, чтобы азербайджанская сторона «стряхнула с себя манию войны».