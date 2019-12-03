Лавров в Баку подчеркнул важность мер по укреплению доверия в процессе карабахского урегулирования

Официальная Москва заинтересована в реализации договоренностей о мерах по укреплению доверия. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров вчера во время встречи с президентом Азербайджана, касаясь процесса карабахского урегулирования.

«Мы заинтересованы в том, чтобы те договоренности о мерах доверия, налаживании гуманитарных контактов, в том числе по линии СМИ, которые были достигнуты на саммите в Вене и переподтверждены на министерской встрече в Москве, воплощались в жизнь», - сказал Лавров, добавив, что эти договоренности постепенно реализуются и, выразил надежду, что предстоящая на этой неделе встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана позволит консолидировать эти процессы.

Ильхам Алиев не упустил возможности в очередной раз раскритиковать власти Армении, посетовав на медленный ход переговоров.

Лавров на встрече с Алиевым также сказал, что в связи с долгосрочным политическим урегулированием еще немало предстоит сделать, в то же время, отметив: «Абсолютно поддерживаю Ваш тезис о том, что здесь нужно избегать риторики, которая идет вразрез с основополагающими принципами, одобренными обеими сторонами и закрепленными в Уставе ООН и в Хельсинском Заключительном акте».

Относительно обсуждений по карабахской проблеме на встрече Лавров-Алиев в официальных сообщениях говорится лишь это.

Напомним, глава МИД России прибыл в Баку вчера, сегодня он встретится с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым.

Один из главных вопросов переговоров – Нагорный Карабах. В преддверии визита Лаврова в Азербайджан МИД России распространил заявление, в котором, в частности, говорилось, что «содействие сторонам в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта относится к числу российских внешнеполитических приоритетов, находится в центре внимания президента России».