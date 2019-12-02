Вице-спикер предлагает снова переходить на летнее и зимнее время, экономист видит в этом риски

Вице-спикер Национального собрания, член правящей фракции «Мой шаг» Ален Симонян предлагает снова переходить на летнее и зимнее время, то есть, осенью переводить стрелки часов на один час назад, а весной - вперед.

Жители Армении жили в таком формате на протяжении 15 лет, однако в 2012 году правительство приняло решение прекратить процесс перехода на летнее время, а Национальное собрание приняло пакет поправок в закон «О порядке исчисления времени в Республике Армения».

Географически Армения находится в часовом поясе GMT+3, однако в 30-х годах прошлого столетия вместе с другими советскими странами она изменила порядок расчета и оказалась в часовом поясе GMT+4, то есть с 1997-го по 2012 год Армения «опережала» обусловленное своей географией время на два часа, оказываясь в часовом поясе GMT+5.

«Логика в том, чтобы использовать естественный свет и не тратить электричество. Это делают почти все развитые страны», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Ален Симонян.

Он отметил, что, по некоторым расчетам, этот формат позволяет сэкономить 7-10% электроэнергии, а люди смогут выходить из дома засветло. «Зачем платить больше, если можно использовать естественный свет? Оппоненты говорят, что для человека это создает стрессовую ситуацию, но, извините, когда вы едете отсюда в Москву, не думаю, что кто-то замечает эту разницу в один час», - сказал депутат.

У вице-спикера НС есть информация, что в 2012 году переход на летнее время был отменен, чтобы люди больше платили за электроэнергию.

Во время опросов Радио Азатутюн некоторые граждане отмечали, что это правильное решение, другие считали, чти так гораздо лучше.

Экономист Атом Маркарян видит необходимость в этом изменении. Он считает важной экономию электроэнергии. По его словам, тем самым ограничиваются возможности для воров, потому что люди будут возвращаться домой засветло, изменение во времени также повлияет на дорожное движение.

«Естественно, если естественное освещение будет использоваться в час-пик, возможно, станет меньше дорожно-транспортных происшествий, пробок, по крайней мере, на этом этапе, когда пробки и аварии являются неразрешимой проблемой. Я думаю, пожалуй, это будет правильным решением», - сказал он.

Однако Маркарян подчеркнул, что существует проблема сопоставимости рынков.

«В конце концов, между разными субъектами-партнерами заключены миллионы контрактов, и, естественно, смена часового пояса может вызвать определенный диссонанс. Однозначно, что если Россия - главная страна-партнер Армении, фактически, отказалась от этого механизма, естественно, это изменение может создать некоторые неудобства», - отметил он.

Экономист добавил, что в случае принятия законодательной инициативы Алена Симоняна в условиях экономии электроэнергии, возможно, продающие электроэнергию компании поднимут вопрос о повышении тарифов.