Мнацаканян: В едином пакете армянской стороны изложены вопросы, касающиеся как самого урегулирования, так и атмосферы вокруг него

«Армянская сторона имеет единый пакет, в котором изложены вопросы, касающиеся как самого урегулирования, так и атмосферы вокруг процесса мирного урегулирования», - сегодня заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, говоря о своей предстоящей встрече с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым.

4 декабря в рамках 26-й Министерской конференции ОБСЕ в Братиславе при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ состоится встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана - Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова.

Мнацаканян добавил, что в вопросе самого урегулирования приоритеты армянской стороны касаются безопасности и статуса Нагорного Карабаха.

«У нас был некоторый скромный результат за прошлый месяц, и для нас, конечно же, важно и интересно продолжать работать в этом направлении. Я придаю одинаковое значение, подчеркиваю то значение, которое мы придаем всем тем мероприятиям, которые направлены на снижение рисков эскалации», - сказал министр.