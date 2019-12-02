Правительство за счет народного кармана хочет избавиться от «ненужных судей» КС

Парламентская оппозиция выступает против предложения правительства отправить судей Конституционного суда на досрочную пенсию, сохранив им зарплату и премии.

Оппозиционные фракции «Процветающая Армения» и «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») заявили, что в Конституционном суде нет кризиса. Как подчеркнул депутат фракции («Процветающая Армения») Геворк Петросян, власть всего лишь хочет заменить членов Конституционного суда своими кадрами, чтобы легко осуществлять желаемые решения.

На сегодняшнем заседании парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам министр юстиции Рустам Бадасян, представляя проект, отметил, что если судьи Конституционного суда до 31 января 2020 года добровольно уйдут на пенсию, то до того срока, когда по возрасту должны были истечь их полномочия, они будут получать пенсию, равную их нынешней зарплате и премиям. Таким образом, по словам министра, власть пытается разрешить кризис, возникший в Конституционном суде, и дать судьям, которым общественность не доверяет, возможность «почетно уйти».

«Поскольку в Российской Федерации используются термины «почетно уйти», «почетно отстранить», мы вкладываем тот же смысл, говоря, что для решения вопроса низкого уровня доверия общественности к судебной системе, включая Конституционный суд, мы этим проектом вовсе не ставим задачу оскорбить людей или избавиться от них, и не хотим, чтобы это так воспринималось, а пытаемся внедрить институт почетного ухода с сохранением их социальных гарантий», - отметил Бадасян.

Между тем, Геворк Петросян счел законопроект неприемлемым, отметив, что, если правительство считает, что существует недоверие ко всей судебной системе, почему не всем судьям предоставляется возможность уйти досрочно на пенсию. «И потом вы беседовали с налогоплательщиками? Готовы ли армянские налогоплательщики кормить неработающих судей? То есть, те судьи, которые не внушают вам доверия, будут жить беззаботной жизнью. Что это за логика? Если человек не внушает доверия, вы выдаете ему путевку в рай? В чем смысл?» - сказал он.

Лидер фракции «Лусавор Айастан» Эдмон Марукян также заявил, что они выступают против этого законопроекта правительства, подчеркнув, что власть сегодня нацелилась на один орган, а в этом органе - на одного человека.

По словам Марукяна, тот судья Конституционного суда, который напишет заявление и благодаря этому изменению досрочно уйдет на пенсию, пройдет по пути профессионального самоунижения. «Как вы представляете с правовой точки зрения, что для нас может быть приемлемым предоставить судьям более 600 млн драмов, чтобы судьи написали заявление и с высокой зарплатой стали молодыми пенсионерами? Возникает вопрос: а те судьи, которые, скажем, осудили Никола Пашиняна, осудили Сасуна Микаеляна, осудили Смбата Айвазяна, осудили Гагика Джангиряна (я могу часами перечислять, сколько людей они осудили), сегодня работают. А по отношению к ним нет проблемы доверия? Или они уже участвуют в сделке и уже делают все, что вы говорите? Здесь также есть и кое-что бесчеловечное: когда судья напишет заявление, чтобы уйти на пенсию, тем самым он пройдет через процесс профессионального самоунижения, будет унижен как специалист. Мы против этого проекта», - сказал депутат.