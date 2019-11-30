Обзор прессы за 29 ноября

Газета «Жоговурд» комментирует законодательную инициативу об ускоренном прохождении военной службы, введенную в обращение депутатом правящей фракции «Мой шаг» Айком Саргсяном. Согласно предложенному законопроекту, гражданин может заплатить в госбюджет 10 млн драмов (около 42 тысяч долларов) и отслужить в армии всего один месяц. Издание называет этот законопроект «дискриминационным» и «прямой пропагандой дезертирства». «Те, кто служил, или имеют минимальное представление о военной службе, поймут, что невозможно за месяц освоить военное дело так, как это делают солдаты-срочники в течение 24 месяцев», - пишет газета, утверждая, что подобный законопроект ставит под угрозу безопасность страны.

Газета «Жаманак» пишет о скандальных пожертвованиях со стороны ряда предпринимателей, направленных мэрии Еревана на покупку мусороуборочных грузовиков. «Почему мэр не стал предоставлять информацию общественности о донорах? А знал ли об этом премьер-министр Никол Пашинян, который сам периодически говорит о принципе прозрачного управления?», - задается вопросами издание.