Очередной телемарафон Всеармянского фонда «Айастан» собрал почти 10 млн долларов

В ходе 22-го ежегодного телемарафона Всеармянского фонда «Айастан» было собрано и обещано 9 856 100 долларов.

Средства, собранные в ходе мероприятия, будут использованы для реализации проектов в области питьевого водоснабжения и солнечной энергетики в Нагорном Карабахе, а также в трех областях Армении – Тавуше, Лори и Шираке.

Во время ежегодного телемарафона Всеармянского фонда «Айастан» премьер-министр Армении Никол Пашинян бросил вызов всемирно известному музыканту Сержу Танкяну, теледиве Ким Кардашьян и соучредителю социальной сети Reddit Алексису Оганяну.

Отметим, что в прошлом году телемарафону удалось собрать 11 109 633 доллара.