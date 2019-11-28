Пашинян: Позиция руководства Азербайджана опасна для безопасности стран-членов ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня заявил, что Армения намерена и впредь вносить свой вклад в дальнейшее повышение эффективности ОДКБ и укрепление ее международного авторитета.

В столице Кыргызстана сегодня состоялся саммит ОДКБ. Премьер-министр Армении вчера вечером для участие в саммите прибыл в Бишкек.

В своем выступлении на саммите руководитель Армении также обратился к карабахской проблеме, выразив уверенность, что воинственные устремления абсолютно бесперспективны и нет альтернативы мирным переговорам и мирному решению проблемы. Кроме того, Пашинян заметил, что позиция руководства Азербайджана опасна не только для Южного Кавказа, но и для безопасности стран-членов ОДКБ.

«Думаю, что новая эскалация оставит катастрофические последствия не только в регионе Южного Кавказа, но и за его пределами. Азербайджан, находясь в состоянии войны, может стать удобным трамплином для исламских экстремистов, которые, потеряв влияние в Сирии, будут искать новые территории для своей деятельности. При этом Азербайджан - очень удобная географическая платформа, посредством которой экстремисты могут развернуть свою деятельность по всем направлениям - на юг, север, запад и восток», - сказал премьер-министр Армении.

В то же время, Никол Пашинян отметил, что ОДКБ имеет все необходимые возможности для предотвращения новой эскалации вокруг Нагорного Карабаха. По его словам, для предотвращения возможной эскалации страны ОДКБ, исходя из интересов сохранения безопасности, должны все обращения Азербайджана за приобретением нового вооружения оставлять безответными.

На саммите ОДКБ глава правительства Армении также заявил: «Я рад отметить, что мы смогли договориться о назначении нового генерального секретаря. Уверен, что опыт Станислава Заса [представитель Беларуси - ред.] важен на этой ответственной должности».

Напомним, после революции в Армении официальный Ереван отозвал бывшего генерального секретаря организации Юрия Хачатурова, против которого в Армении было возбуждено уголовное преследование.

На сегодняшнем заседании ОДКБ председательство в организации перешло к России, которая намерена в будущем году 9 мая в Москве организовать большое мероприятие, посвященное 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Сегодня президент России Владимир Путин официально пригласил руководителей государств-членов ОДКБ принять участие в посвященном этому юбилею параде на Красной площади.

Путин сегодня также заявил, что ОДКБ должна развивать миротворческую миссию. Пока руководители государств-членов ОДКБ принимали участие в заседании в узком составе, пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопросы информагентства «Спутник», коснулся армяно-российских отношений, сказав, что они прекрасно развиваются.

Он отметил, что отношения премьер-министра Армении Никола Пашиняна с Путиным являются «конструктивными», добавив, что после смены власти в Армении прошло много времени и пауза в армяно-российских отношениях была восполнена.

На вопрос об отношениях Путина с вторым президентом Армении Робертом Кочаряном Песков не дал подробного ответа, лишь сказал: «Могу сказать вам одно, в прошлый свой приезд Путин встретился с супругой второго президента. Они поддерживают отношения. Вы знаете, Путина и второго президента объединяют дружеские отношения».

Армяно-российские отношения затронул также помощник президента РФ Юрий Ушаков, заметив, что все возникающие между Москвой и Ереваном вопросы решаются.

Российские эксперты считают, что ОДКБ не превратилась в Организацию Варшавского договора времен холодной войны, отмечая, что разногласия в ОДКБ сохраняются. По мнению экспертов, организация играет стабилизирующую роль на постсоветском пространстве и ее роль не следует недооценивать.

В ОДКБ входят Армения, Россия, Беларусь, Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан. В последнее время в российской прессе обсуждаются перспективы возможного расширения организации за счет вступления Узбекистана и Азербайджана.