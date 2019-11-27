Концепция внедрения всеобъемлющего медицинского страхования предусматривает новый вид налога

Министерство здравоохранения вынесло на общественное обсуждение концепцию, в которой предлагается ввести в Армении налог на здравоохранение в размере 6% от заработной платы.

Проект под названием «Концепция внедрения всеобъемлющего страхования здоровья в Армении» стал предметом бурных дискуссий пока лишь в Интернете. Министр Арсен Торосян вчера из Копенгагена в прямом эфире в Facebook представил некоторые комментарии: «В основе этого предложения лежит как анализ опыта за всю историю независимой Республики Армения, так и лучший мировой опыт, а также та действительность, в которой мы сегодня живем».

А действительность, по словам Арсена Торосяна, такова, что для армянских семей болеть – это катастрофа, когда человек попадает в больницу, он беднеет, берет кредит или остается без дома и машины. По словам министра, 85% граждан Армении расходы на лечение оплачивают из собственного кармана. «Плохо то, что, учитывая доходы нашего населения, эти расходы в основном катастрофические и приводят к обеднению наших граждан», - отметил он.

По мнению министра, для того, чтобы сделать здравоохранение доступным для всех 3 миллионов граждан Армении, нужно, чтобы работающие граждане платили налог на здравоохранение. Для решения этого вопроса, по расчетам министерства, нужно 250 млрд драмов, а из бюджета выделяется 109 млрд драмов.

Недостающую сумму министр предлагает восполнить, установив новый вид налога. «Расчеты показали, что источником 150 млрд драмов может стать дополнительный налог, который, повторяю, не определен, не определено, что он должен быть именно таким, что должен быть установлен именно такой процент - 6% от зарплаты», - отметил он.

По предварительным подсчетам, более 41% работающего населения ежемесячно получают 150 тыс. драмов и более, и для них налог на здравоохранение не станет дополнительным бременем. А для тех, кто получает меньший доход, внедрение этого налога смягчается за счет снижения размере подоходного налога в результате введения плоской шкалы подоходного налога. Всеобъемлющее медицинское страхование, если оно будет внедрено, будет обязательным для всех: студентов, пенсионеров, безработных и получающих высокий доход финансистов.

В концепции приведен перечень медуслуг, которыми все смогут воспользоваться: лечение сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе операции, операции по удалению раковых новообразований, лучевая терапия и химиотерапия. В случае стоматологических услуг лечение не включено, включены осмотр, удаление и протезирование.

Министр здравоохранения подчеркивает, что этим предложением они хотят решить социальную проблему, стать солидарным, инклюзивным обществом, когда работающие заботятся о здоровье неработающих.

«Неплатящий гражданин, о котором вы говорите, это ваша жена, возможно, ваши несовершеннолетние дети, которые пока не работают, ваши родители, которые работали, вышли на пенсию, но не имеют никаких государственных гарантий, те ваши родственники, которые часто могут брать у вас в долг, однако в данный момент не имеют работы. То есть, это мы все. Мы не платим за каких-то чужих людей», - сказал министр.

Представитель сферы информационных технологий Левон Арутюнян считает этот проект очень большой ошибкой. Во-первых, по его словам, всех нужно вывести из тени и привести в налоговое поле, только после этого можно думать о новом виде налога.

«В данный момент мы имеем множество сфер, которые освобождены от налогов: таксисты-частники, семейный бизнес. И что, министр думает, что люди, которые работают в налоговом поле, которые платят налоги, должны обеспечить всем медстраховку? Работающие в налоговом поле не рабы государства», - сказал он.

По мнению Арутюняна, предлагаемая модель подразумевает неравенство. Он сам пользуется системой добровольного медстрахования и очень ею доволен. «Наша компания платит. Это дешевле, чем то, что нам предлагает министр, и покрывает больше сфер», - отметил он.

Сегодня во второй половине дня министр здравоохранения вновь в прямом эфире в Facebook сделал некоторые дополнения. Он заметил, что против данной идеи высказываются в основном граждане, которые уже пользуются добровольной системой медстрахования и имеют высокий доход.

Торосян уточнил, что никто не будет платить дважды: работодатель может позаботиться о тех расходах сотрудника, которые обязательная страховка не покрывает.

Министр вновь коснулся тезиса о том, «почему работающий должен платить за ленивого неработающего?». Этот тезис он считает подходом дикого капитализма, «а страна у нас одна, общественные блага принадлежат всем».

«По той же логике можно задаться вопросом: а почему по дороге, отремонтированной на уплаченные мною налоги, должны ездить также те, кто не платят эти налоги», - заявил он.

Острая критика предложения о внедрении налога на здравоохранение принимает в Facebook креативные формы.

Ваграм Токмаджян, к примеру, предлагает установить также налог «на разбитые сердца» и иронизирует: «Ведь мы заботливое общество, каждый из разведенной пары, если представит достаточные основания, сможет на средства, образовавшиеся от налога на разбитые сердца, получить путевку на остров Ибица. Там они исцелят свои печали и вернутся в общество обновленными».

Министр здравоохранения из Копенгагена сообщает, что по возвращении готов к дискуссиям на эту тему.

«Это нехорошее решение. Думаю, будет много противников, и это решение не пройдет», - сказал Левон Арутюнян.

Между тем, Арсен Торосян в прямом эфире в Facebook заявил: «Не может быть другой реформы, которая приведет к желательной для всех нас системе здравоохранения, когда содержание кармана не будет определять объем и качество оказываемых в данный момент услуг».