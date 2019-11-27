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Экономика

Аршакян: К 2024 году объем произведенного в Армении software и hardware может достичь 400 млн долларов

Министр высокотехнологичной промышленности Акоп Аршакян отвечает на вопросы Радио Азатутюн, 27 ноября 2019 г.

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За последние пять лет объемы сферы высоких технологий (high tech) в Армении выросли более чем вдвое, и планируется в ближайшие пять лет зафиксировать в сфере рост как минимум на 60%, доведя оборот в сфере высоких технологий до 400 млн долларов.

Сегодня в интервью Радио Азатутюн подобные цифры представил министр высокотехнологичной промышленности Акоп Аршакян, добавив, что также планируется до 2024 года основать в Армении венчурный фонд с капиталом до 100 млн долларов, который бы финансировал предприятия данной сферы.

«High tech включает в себя и программное обеспечение, и аппаратное обеспечение, устройства, скажем, электронику, микроэлектронику, и software, и hardware, и системы, и в этом плане мы сейчас также вместе со Статистическим комитетом и другими нашими партнерами пытаемся уточнить, стандартизировать, чтобы можно было двигаться вперед. Я могу сказать, что в течение последних 5 лет эта сфера ежегодно росла как минимум на 25% процентов, software вместе с hardware. На данный момент, если говорить о цифрах оборота, он составляет около 250 млн долларов по состоянию на конец 2018 года. К концу 2019 года мы после подведения итогов опубликуем данные. И это составляет около 2% от ВВП. В частности, Интернет, то есть телекоммуникации, интернет-связь и прочее, оборот этой индустрии составляет 3%. То есть, вместе это составляет 5% от ВВП по состоянию на 2018 год. В 2015 году [оборот] составлял около 117 млн долларов, увеличился более чем вдвое», - сообщил Акоп Аршакян.

Он также отметил, что в 2018 году число женщин, работающих в сфере высоких технологий, достигло 38%, что является «серьезным прогрессом».

На вопрос, сколько продукции сможет выпускать армянский IT-сектор через пять лет, министр ответил: «Если мы будем рассматривать в рамках стратегии, то мы планируем, что за пять лет цифра достигнет примерно 400 млн долларов, только в сфере high tech».

Акоп Аршакян отметил, что для развития сферы правительство в следующем году планирует начать обучение и подготовку к работе 6000 новых специалистов в Ереване и регионах, отправить 45 предпринимателей сферы в Силиконовую долину США для обучения навыкам предпринимательства в этой сфере и, наконец, выделить один миллиард драмов для финансирования 90 новосозданных компаний (стартапов) и групп в данной сфере, чтобы они могли воплотить свои идеи в жизнь, и еще один миллиард драмов, если компании сферы будут иметь цель привлечь дополнительные инвестиции.

«Венчурный фонд имеет две сильные стороны: одна - финансовая, другая - его связи с внешним рынком, его имя – репутация, так сказать. В основном эти компании идут в Силиконовую долину, там получают свои инвестиции из разных фондов, что неплохо, но если мы будем иметь эту силу в Армении, мы на втором этапе сможем обеспечить инвестиции не только для армянских компаний, но и для других компаний в регионе, если у нас здесь будет такой сильный фонд. Мы также работаем с международными партнерами, потому что понимаем, что управление таким фондом не должно осуществляться государством, потому что это не наша компетенция, и мы хотим привести сюда крупные венчурные фонды, которых нет в этом регионе».

На уточняющий вопрос, значит ли это, что правительство Армении выделит деньги, а управление будет передано опытным компаниям, министр ответил: «Да, но не только правительство участвует, то есть, мы вложим деньги, они также вложат деньги, и третьи лица или компании также вложат средства, речь идет примерно о 100 млн долларов с целью расходования на ближайшие пять-семь лет».

С полной версией интервью можно ознакомиться здесь:

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