Жители ряда районов Малого центра Еревана снова оказались в подвешенном состоянии

Жители ряда районов Малого центра Еревана, признанных при прежних властях доминирующим общественным интересом, вновь оказались в подвешенном состоянии. Они надеялись, что после революции их проблема будет решена: либо они получат адекватную компенсацию за свою собственность, либо будет отменено решение правительства от 2013 года, которое они считают незаконным. Однако, по их словам, с этого года они вновь получают из судов решения с требованием покинуть свои дома.

«С 2016-го по 2019 год наши судебные заседания были приостановлены. После переворота наши дела вновь очень быстро были открыты, нас вновь вызывают в суды на заседания и хотят выселить нас из наших домов», - в беседе с Радио Азатутюн сказал жительница дома по адресу ул. Белякова 9 Армине Гюлгюлян.

Согласно постановлению правительства № 958-N, здания, расположенные на улицах Пушкина, Теряна, Лалаянца и Белякова, будучи признанными доминирующим общественным интересом, с целью застройки были отчуждены в пользу компании «Локал Диверлоперз», принадлежащей известному бизнесмену Самвелу Майрапетяну, в настоящее время обвиняемому в пособничестве получению взятки.

Однако некоторые жители еще в те годы отказывались от компенсации, поскольку, по словам адвоката этих жителей Алины Аветисян, гражданам предлагали компенсацию, которая была в несколько раз ниже рыночной стоимости. «Один квадратный метр, по приблизительным расчетам, был равен примерно 800-850 долларов. Если вам известно жилье в центре Еревана стоимостью 800 долларов за квадратный метр, покажите его, возможно, эти люди согласятся и возьмут», - сказала она.

Кроме того, по словам жителей, им предложили компенсацию только за дома, а земельные участки оценены не были. «За дом и 180 квадратных метров земли дают около 200-220 тысяч долларов. Национальное бюро экспертизы оценило один квадратный метр моей земли в 1500 долларов за один квадратный метр. Умножив 180 на 1500, вы увидите, сколько это составляет, то есть, стоимость моего дома оценивается в 550-600 тысяч долларов», - сказал жилец дома по адресу ул. Пушкина 4/24 Альберт Кзмартян.

Теперь жители улиц Пушкина, Теряна, Лалаянца и Белякова не знают, что с ними будет, поскольку их территории признаны доминирующим общественным интересом, а принадлежащая Майрапетяну компания компенсаций больше не выплачивает.

По словам адвоката жителей этих территорий, Нелли Папян, «судебный акт не выполняется, потому что на депозитах нет этих сумм, и сотрудники службы принудительного исполнения судебных актов просто не могут исполнить судебный акт, потому что в случае выселения должна быть предоставлена компенсация, которой нет».

«То есть, на самом деле мы имеем ситуацию, когда есть судебный акт, но выселение на самом деле не происходит, потому что нет компенсации», - сказала Радио Азатутюн Папян.

По словам другого адвоката жителей, Алины Аветисян, жители территорий, признанных доминирующим общественным интересом, находятся в неопределенной ситуации, не знают, что делать. «Они стали просто заложниками. Они не могут отремонтировать свои квартиры, не могут предпринять никаких действий в отношении этих территорий, например, сдать в аренду, заключив нотариально заверенный договор, это невозможно, ни один нотариус не заключит такой договор», - подчеркнула Аветисян.

Часть жителей вообще выступает против компенсаций, поскольку не хочет терять свои дома, имеющие историко-культурную ценность. «На Северном проспекте было 29 историко-культурных памятников, и государство было обязано их сохранить, там также были винные погреба. И как вы видите, сейчас все это сравняли с землей, государство тогда этого не сохранило. Да, мы опасаемся, что такая же опасность грозит нашим историко-культурным памятникам», - сказала Армине Гюлгюлян.

Подвальные этажи тех же зданий на улице Пушкина – это построенные в 19-ом веке винные погреба, которые время от времени привлекают сюда туристов. Жители убеждены, что если постановление правительства от 2013 года о признании этих территорий доминирующим общественным интересом будет отменено, эти районы города станут туристическим центром.

«Это не только наше богатство, это, в конечном счете, история города Еревана», - подчеркнула Гюлгюлян.

В правительстве отказываются комментировать этот вопрос, обещая отреагировать на проблему позже.