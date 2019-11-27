Отец парикмахера подтверждает: инцидент был, губернатор Арарата это отрицает

Водитель губернатора Араратской области Гарика Саргсяна вместе с группой молодых людей пошел и потребовал объяснений у парикмахера, который не смог обслужить губернатора вне очереди. Об этом в беседе с Радио Азатутюн заявил отец парикмахера Размик Барфян. Сам губернатор отрицает, что подобный инцидент имел место.

«Губернатор хотел подстричься. В тот момент у Сероба сидела женщина-клиентка, он также и женский парикмахер, и в тот момент он ответил, что «у меня клиент, я не могу вас принять». Не знаю, что еще сказал, и после этого пришли какие-то парни, у них с Серобом произошла потасовка или что-то подобное», - рассказал отец парикмахера.

«С самого начала это ложь, клевета, поскольку я вообще в тот день не ходил к нему в парикмахерскую», - в свою очередь, заявил губернатор.

Называющие произошедшее потасовкой Барфяны неохотно говорили на эту тему, особенно после вопроса Радио Азатутюн о том, интересовались ли сотрудники правоохранительных органов инцидентом.

А об инциденте в родном селе парикмахера –Таперакан, знали многие, во всяком случае, такой была реакция людей, когда мы пытались найти дом парикмахера Сероба, однако на камеру говорить они не пожелали.

«Наверное, сказали: «почему ты так поступил, мог же уступить?», а он сказал: я не мог поднять женщину со стула и сказать «садитесь». Что-то в этом роде, у меня нет точной информации, и была какая-то возня, говоря возня, я имею в виду, что вошли внутрь и, наверное, спросили: «почему не сделал?», не возня, а, наверное, говорили на повышенных тонах, кричали, что-то в этом роде, а потом ушли», - сказал Размик Барфян.

Отец парикмахера Сероба объяснил, что говоря о потасовке, он имел в виду, что, по-видимому, были разговоры на повышенных тонах, отметив, что у него нет точных сведений.

Из-за инцидента Сероб Барфяна был вынужден перевести свой небольшой бизнес из соседнего села Нор Кянк, где он работал парикмахером. «В связи с этим и я, и он решили, что продолжать работать в Нор Кянк ему не стоит», - сказал отец Сероба.

Некогда глава сельской общины Сероб Барфян, живущий в селе Нор Кянк и бывший постоянным парикмахер губернатора Арарата Гарика Саргсяна, уже около недели работает в своем родном селе Таперакан.

На вопрос, как он оценивает произошедшее, отец парикмахера ответил очень кратко: «Я не могу оценить».

Поговорить с самим парикмахером Радио Азатутюн не удалось. А вот губернатор Арарата Гарик Саргсян, который вчера поздно вечером участвовал в заседании правления правящей партии «Гражданский договор», сказал Радио Азатутюн, что готов дать разъяснения правоохранительным органам, поскольку утверждения об инциденте являются дезинформацией.

«Те, о ком он говорит, они друзья, имеют родственные связи, что за проблема была между ними… Я обратился в полицию, прежде всего, в своем тексте опровержения я обратил внимание правоохранительных органов на то, чтобы они обстоятельно расследовали это дело», - сказал губернатор.

На вопрос Радио Азатутюн: «Ваш водитель пошел туда, произошел инцидент, который не имеет ничего общего с этим случаем?», Саргсян ответил: «У меня нет водителя, начнем с этого. Давайте сейчас не будем говорить, кто пошел, что сделал, пусть будет проведено расследование и все выяснится».

На замечание о том, что, похоже, назрел момент его отставки, губернатор Арарата возразил: «Момент моей отставки в течение полутора лет пытаются приблизить из неких центров, но, извините, они каждый день просыпаются и разочаровываются тем, что и сегодня не смогли снять Гарика Саргсяна с должности или что он не ушел в отставку».