Армения показала беспрецедентный рост в индексе благосостояния стран мира

В прошлом году Армения значительно улучшила свои позиции в индексе, оценивающем благосостояние стран мира.

Годовой отчет лондонского аналитического центра Legatum показывает, что Армения продвинулась вперед на 7 пунктов по сравнению с предыдущим годом, занимая 61-е место среди 167 стран. Эксперты авторитетного центра говорят, что в Армении не было такого высокого показателя за десятилетнее исследования.

Эксперты центра Legatum пришли к такому выводу, взглянув на ситуацию в 12 различных сферах: от безопасности, человеческих свобод и качества управления до привлекательности бизнес-среды и защиты окружающей среды. При этом, Армения была включена в список самых перспективных стран мира с устойчивым ростом практически по всем показателям. Наилучший результат – в сфере образования, где Армения является лидером в регионе. Также благоприятной была оценена инвестиционная среда – по этому показателю в регионе Армения уступает только Грузии, но намного опережает все другие страны бывшего Советского Союза.

Впечатляющий прогресс достигнут также в области социального капитала, который показывает, насколько сплоченным является общество в стране, насколько люди доверяют и поддерживают друг друга. По этому показателю Армения также является первой страной не только в регионе, но и среди стран бывшего Советского Союза.

Утверждая, что Армения входит в число стран, показавших самый заметный рост, Legatum связывает это развитие с «бархатной революцией» 2018 года. «Доверие к правительству в этой стране более чем удвоилось», - говорится в отчете, авторы которого отмечают, что если в 2018 году власти Армении пользовались доверием только 25% населения, то сейчас эта цифра составляет 67%. При этом, в сфере управления, где оценивается эффективность правительства, борьба с коррупцией, уважение верховенства закона, в этом году Армения превзошла все страны бывшего Советского Союза, кроме Грузии. В отчете отмечается, что этот показатель очень важен не только для благосостояния общества, но и для деловой среды и экономического роста.

В целом, по данным аналитического центра, уровень благосостояния в мире продолжал расти в течение последних десяти лет, с другой стороны, разрыв между лучшими и худшими странами в списке продолжил увеличиваться – процветающие страны стали более процветающими, а бедные – более бедными.

Согласно индексу, наиболее процветающими странами в мире являются Дания, Норвегия, Швейцария, Швеция и Финляндия. В конце списка находятся такие страны, как Афганистан, Йемен и Судан.