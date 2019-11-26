Пашинян: Судебная система должна полностью претерпеть глубокие изменения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая сегодня на открытии двухдневной международной конференции, посвященной 15-летию Офиса защитника прав человека (омбудсмена), заявил, что судебная система Армении «должна полностью претерпеть глубокие, существенные изменения».

Премьер-министр подчеркнул, что за последние 15 лет отношения между омбудсменом и властями были непростыми, и хотя после ненасильственной бархатной революции 2018 года ситуация изменилась, были решены важные институциональные вопросы, впервые парламентские выборы не были поставлены под сомнение ни международным сообществом, ни армянской общественностью, однако есть и вызовы. Нужно укреплять демократию и создать независимую судебную систему, отметил премьер.

«Нас совсем не интересует подконтрольная судебная система. Мы в целом и принципиально против того, чтобы судебная система была подконтрольной. Но когда правительство Республики Армения продемонстрировало свою волю, как практическую, так и политическую, отказаться от практики контроля над судебной системой, оказалось, что это открывает определенное поле для тех, кто раньше контролировал судебную систему, и они расценили это как возможность для себя продолжать осуществлять контроль над судебной системой, тем самым пытаясь повернуть вспять демократические изменения в Армении.

Сегодня я четко заявляю, что судебная система в Армении должна полностью претерпеть глубокие, существенные изменения, чтобы судебная система была действительно независимой, была одним из ключевых институтов демократии, защиты прав человека и установления верховенства закона в Армении», - в своей речи отметил Пашинян.

Затем премьер-министр присутствовал на обсуждении на тему «Роль национальных институтов прав человека и вызовы в современном мире», в ходе которого с докладами выступили защитник прав человека Армении Арман Татоян, директор БДИПЧ/ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир, председатель Африканской сети национальных правозащитных учреждений, председатель Национального совета по правам человека Египта Мухаммед Файек, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.