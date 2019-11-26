Есть все основания утверждать, что экономический рост в 2019 году будет близок к 7% - Пашинян

По заверению премьер-министра Армении Никола Пашиняна, есть все основания утверждать, что экономический рост в 2019 году будет близок к 7%.

«Мы надеемся, что рост превысит отметку в 7%», - написал накануне премьер-министр на своей странице в Facebook.

«Согласно опубликованным сегодня официальным данным, в январе-октябре 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост показателя экономической активности Армении составил 7,1%. За тот же период рост промышленной продукции составил 8,8%, рост в сфере строительства - 4,5%, рост торговли - 8,9%, рост услуг - 15,1%. Экспорт увеличился на 7,2%.Среднемесячная зарплата выросла на 5,9%», - детализировал Пашинян.

«Это довольно хорошие показатели, если не сказать - очень хорошие», - подчеркнул глава правительства Армении.

В другой записи в Facebook Никол Пашинян сообщил, что международное рейтинговое агентство Fitch на один пункт повысило суверенные рейтинги выпуска долговременных обязательств в национальной и иностранной валюте со стороны правительства Армении с «В+» до «ВВ-» – со «стабильной» перспективой.



«Это решение, наряду с аналогичным решением Moody's, фиксирует позитивное отношение международного экономического сообщества к экономической политике правительства Армении», - написал премьер.



