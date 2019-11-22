Пашинян вошел в топ-10 самых активных лидеров в Facebook

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вошел в десятку мировых лидеров, демонстрирующих высокую активность в соцсети Facebook. Об этом свидетельствует последний доклад организации Twiplomacy под названием «Мировые лидеры в Facebook-2019».

Пашинян находится на 10-ом месте в таблице, где обобщены данные о числе выставленных фейсбуковской странице «лайков», распространении видеоматериалов и постов, размещении комментариев на странице.

Пашинян в абсолютных цифрах имеет за один год более 14,5 миллионов так называемых интеракций (interaction).



Другие включенные в таблицу лидеры – это руководители стран, население которых достигает десятков миллионов.

Первое место в десятке занимает новый президент Бразилии Жаир Болсонару, на втором месте - президент США Дональд Трамп, на третьем - премьер-министр Индии Нарендра Моди. За ними следуют премьер-министр Пакистана Имран Хан, президент Индонезии Джоко Видодо, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, страница Белого дома в Facebook, премьер-министр Камбоджи Самдех Хун Сен, президент Колумбии Иван Дук Маркез, заключает десятку Пашинян.

В докладе отмечается, что премьер-министр Армении часто вел прямые эфиры из своего кабинета и машины, сообщая о деятельности своего правительства.

«Возможно, качество трансляций было не лучшим, однако они очень хорошо воспринимались», - отмечается в докладе.



В общем разделе доклада отмечается, что лидеры и правительства 182 стран официально представлены в соцсетях, что на 7 стран больше, чем в 2018 году. Лишь 11 стран мира отсутствуют в Facebook. 108 президентов, 83 премьер-министра и 88 министров иностранных дел имеют личные страницы в Facebook, и, как правило, они лучше известны, чем официальные сайты возглавляемых ими структур.

В разделе о Пашиняне отмечается, что 557 тысяч человек поставили «лайк» его странице в Facebook, 222 тысячи пользователей следят за его страницей в Twitter.