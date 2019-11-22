Запрет на курение в общественных местах «не оказывает негативного влияния на экономику»

Шаги по запрету курения в общественных местах не оказывают существенного негативного влияния на экономику. Такое мнение в беседе с Радио Азатутюн высказал директор программ в Восточной Европе и СНГ общественной организации Campaign for Tobacco Free Kids Джошуа Абрамс.

По словам Абрамса, если бы такие меры оказывали какое-либо серьезное негативное влияние на экономику, более ста стран мира не приняли бы их на вооружение.

«Особенно это касается свободной от табачного дыма среды. В Нью-Йорке, скажем, особенно ресторанный бизнес был против запрета курения в общественных местах. Во многом под влиянием убеждений со стороны табачной индустрии владельцы особенно небольших ресторанов и баров полагали, что это приведет к их банкротству… Но когда закон вступил в силу, он не имел существенных негативных последствий. И в Нью-Йорк уже нет пути назад», - отметил эксперт.

По словам Абрамса, если и было какое-либо влияние, то оно скорее было положительным. «Поскольку больше людей стало посещать рестораны, больше людей начало проводить время в ресторанах со своими семьями, потому что рестораны стали свободной от табачного дыма средой», - отметил он.

Что касается негативного воздействия на табачную индустрию, эксперт считает это нормальным. «Потому что то, что они производят, ядовито для потребителей», - отметил он.

Между тем, как отметил Абрамс, в целом экономика не лишается «не потраченных потребителями на сигареты денег». «Когда люди покупают меньше сигарет, они начинают тратить высвободившиеся деньги на что-то другое. Это неправда, что деньги остаются вне экономики», - отметил он.

Ссылаясь на международный опыт, Абрамс подчеркнул, что эффективнее всего работает всеобъемлющее антитабачное законодательство, включающее в себя целый ряд мер: полный запрет на курение в общественных местах, полный запрет на рекламу табака и так далее.

По мнению эксперта, если находящийся сейчас в парламенте Армении законопроект, предполагающий подобные меры, будет принят, то он внесет значительный вклад в общественное здравоохранение.

«Все знают, что вторичный дым столь же смертелен, как и первичный. А значит запрет на курение внутри помещений нацелен на защиту как можно большего количества людей. Другая мера – это полный запрет на рекламу табака, поощрение употребления табака и спонсорство, так как производители сигарет особенно предпочитают ориентировать свою продукцию на молодежь и женщин, чтобы они могли увеличить свою прибыль за счет увеличения числа курильщиков. Следует избегать продажи сигарет молодым людям. Существует также налоговая и ценовая политика. Это очень простой инструмент. Чем выше цена на сигареты, тем ниже спрос. Предупреждения на пачках также очень эффективны. Например, упаковка сигарет должна быть простой, чтобы сама по себе не быть рекламой, и на ней должны быть отчетливые предупреждения о вреде для здоровья, которые объяснят покупателям сигарет, каковы будут последствия курения для их здоровья. Опыт показывает, что все эти меры в совокупности сокращают употребление табака. Это создает среду, в которой люди предпочитают здоровый образ жизни», - отметил Абрамс.

Эксперт не считает подобные меры ограничительными: «Во-первых, я бы не назвал их ограничительными законами. Эти законы призваны защищать людей от сигарет. Табак является единственным легальным продуктом, который убивает половину своих потребителей. Табак является ядовитым растением, он отравляет человека. И чем больше человек использует его, тем больше вероятность того, что он или она умрет раньше времени, умрет от болезни, которой он или она не болели бы, если бы не курили. Таким образом, речь идет о защите как можно большего числа людей от отравы, которая, к сожалению, легально производится и потребляется. Так что речь идет о защите людей, а не об ограничениях».

По словам Абрамса, они также поощряют активные образовательные кампании и услуги по содействию курильщикам в избавлении от пагубной привычки. «Активные кампании по информированию общественности также важны для того, чтобы помочь людям понять вред, который наносит курение. Но если вы не создадите нормативную базу, которая помогла бы снизить возможности людей в плане курения, такие образовательные кампании будут менее эффективными. Если у вас есть свободные от табачного дыма общественные места, вам будет намного легче сократить количество выкуриваемых сигарет или бросить курить вовсе. Если вы сможете запретить производителям табака рекламировать и продвигать свою продукцию среди несовершеннолетних, это также облегчит предоставление образовательных услуг и услуг по содействию в избавлении от зависимости от табака», - отметил он.

По словам Абрамса, антитабачное законодательство доказало свою эффективность во многих странах. Причем, как отметил он, в действительности не имеет значения, является ли страна, где применяется такое законодательство, более демократичной или менее демократичной, богатой или бедной. «Эти законы успешно работают во всех странах. Даже в отсутствие строгого принуждения, что происходит в некоторых странах, когда люди знают, что у них есть такая возможность быть свободными от табачного дыма, многие из них добровольно следуют этому закону, потому что считают, что это лучше», - отметил он.

Согласно данным, благодаря антитабачному законодательству, в США, например, за 40 лет число курильщиков среди взрослого населения с 40% сократилось до 17%. «Число молодых курильщиков также уменьшилось, хотя, конечно, у нас сейчас есть проблемы с вейпингом, но мы также начинаем работать над этим. Ключевым уроком является то, что эти комплексные меры работают. Число курильщиков уменьшается в странах, где принимаются решительные меры. Число курильщиков в России за последние 10 лет сократилось на 23%. В Украине мы видим аналогичную картину. Там, где эти законы приняты и применяются, наблюдается снижение распространенности курения без какого-либо ущерба для экономики», - отметил Абрамс.

Эксперт считает, что то, что касается сигарет, также касается и получивших в последнее время распространение в Армении систем нагрева табака IQOS. «Палочки, используемые в системах нагрева табака, это тот же табак. И вред здоровью одинаков. Это то же самое ядовитое вещество. На самом деле, нет никакой разницы в том, как следует обращаться с IQOS и обычными сигаретами. Если в помещении вредно курить обычные сигареты, то вредно использовать и IQOS, так как это влияет на здоровье», - отметил он.

По словам эксперта, проблема с электронными сигаретами несколько другая. «Это не табачные изделия, а никотиновые, это так называемая «система доставки никотина», где вы создаете пары, вместе с которыми поглощается никотин. Проблема в том, что это не просто никотин, это не просто пар, который проникает в ваш организм, а это целый ряд химических веществ. Это не регулируется, и влияние электронных сигарет на здоровье только начинает проявляться. Но опять же, это довольно серьезная проблема. В США электронные сигареты появились на рынке примерно в 2011 году. С тех пор в Соединенных Штатах мы стали свидетелями распространения вейпинга. Среди молодежи употребление электронных сигарет достигло почти 20%. Недавно центры по контролю и профилактике заболеваний США обобщили данные о заболеваниях легких. С марта по ноябрь этого года они сообщили о более чем 2 тысячах случаев заболеваний легких, связанных с использованием электронных сигарет, в том числе 42 летальных случая. Может показаться, что это не так много, но период исследований был очень небольшой, так что это действительно серьезная проблема», - отметил Абрамс.