Всемирный банк предоставил правительству Армении кредит в размере 50 млн долларов

Впервые после бархатной революции Всемирный банк (ВБ) утвердил новый, крупный кредит в размере 50 млн долларов для правительства Армении. По словам главы офиса ВБ в Армении, это является оценкой работы правительства Пашиняна за прошедшие полтора года.

Сегодня в беседе с Радио Азатутюн директор офиса Всемирного банка в Армении Сильви Босутхо выделила успехи правительства Никола Пашиняна в борьбе с коррупцией, в деле реформ налоговой сферы и сбора налогов.

«Да, мы можем сказать, [что этот кредит является оценкой, данной Всемирным банком работе правительства Никола Пашиняна за прошедшие полтора года]. Программы бюджетного содействия разрабатываются очень серьезно. Мы рассматриваем те сферы, в которых, по нашему мнению, очень важно провести реформы. Мы согласовываем с правительством приоритетные шаги, которые в данный период времени правительство должно воплотить в жизнь, и только после успешной работы мы предоставляем сумму. Мы около года обсуждали шаги правительства в этих сферах. Да, это можно рассматривать как вознаграждение за те успехи, которых достигло правительство Армении и которые ощутимы во многих сферах», - сказала она.

Согласно сообщению Всемирного банка, цель кредитной программы - содействовать правительству в управлении экономическим, налогово-бюджетным и общественным секторами. То есть, улучшить упрощенные регулирования и процедуры качества, нацеленные на конкуренцию и торговлю, совершенствовать эффективность привлечения доходов и общественных инвестиций и, наконец, усиливать антикоррупционные инициативы.

«Этот кредит является частью программы, согласованной с правительством Армении. У нас многолетние отношения с Арменией, однако недавно мы утвердили рамочную стратегию сотрудничества, в которой описаны направления сотрудничества с Арменией, и очень важной частью этого сотрудничества и будущего взаимодействия является установление хорошего управления. Почему 50 млн долларов? Наши отношения основаны на соглашениях, касающихся определенных направлений сотрудничества. Почему 50 млн? Потому что мы договорились с правительством Армении, что этой суммы достаточно для данных действий. И мы в состоянии обеспечить эту сумму для достижения указанных целей», - сказала Сильви Босутхо.