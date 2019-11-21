Пашинян: «Военная эскалация в нашем регионе будет иметь катастрофические последствия с глобальной точки зрения»

«Военная эскалация в нашем регионе будет иметь катастрофические последствия с глобальной точки зрения. Географически Азербайджан может служить плацдармом для проникновения террористов в регион по всем четырем направлениям», - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем выступлении в Итальянском институте международной политологии в Милане.

Это старейший мозговой центр в Италии, занимающийся анализом международных отношений, он имеет 85-летнюю историю.

Говоря о карабахской проблеме и военной риторике политической власти Азербайджана, Никол Пашинян подчеркнул: «Вовлекаясь в военные авантюры, Азербайджан может создать благоприятную среду для террористов, которые утратили свое влияние в Сирии и Ираке и теперь ищут новые территории для своих операций. Географически Азербайджан может служить плацдармом для их проникновения в регион по всем четырем направлениям: юг, север, восток и запад».

«Мы искренни в своем стремлении к установлению мира в регионе и готовы к диалогу во имя такого решения конфликта, которое будет приемлемым для народов Армении, Нагорного Карабаха и Азербайджана», - подтвердил свою позицию Пашинян, с сожалением отметив, что, несмотря на усилия международных посредников, самым большим вызовом для безопасности Армении остается нерешенный вопрос Карабаха, прежде всего по той причине, что Азербайджан отказывается вести переговоры с Нагорным Карабахом и одновременно утверждает, что Карабах должен быть неотъемлемой частью Азербайджана.

«Что означает эта их позиция? Это означает, что власти Азербайджана фактически не хотят вести переговоры с народом Нагорного Карабаха, просто по той причине, что им нужна лишь территория, а не народ. Точнее, территории без народа. Это означает, что они надеются разрешить конфликт военным путем, то есть, захватить территорию Нагорного Карабаха, провести этнические чистки и избавиться и от армян, и от самой проблемы», - сказал премьер-министр.

Никол Пашинян подчеркнул, что власти Азербайджана готовят свое общество к войне, тратят огромные ресурсы на вооружение, разжигают антиармянские настроения.

«Любой иностранец, посещающий Нагорный Карабах, оказывается в черном списке Азербайджана. В этот список уже включены более 850 человек. Граждане любой страны, которые носят армянскую фамилию или подозреваются в армянском происхождении, не могут въехать в Азербайджан», - сказал премьер.

Премьер-министр Армении также представил, по его формулировке, смешные проявления армяноненавистничества. Например, водитель в Баку был задержан просто за то, что слушал армянскую песню.

Наиболее трагичным и циничным является случай, когда азербайджанский военнослужащий Рамиль Сафаров зарубил топором армянского офицера, с которым они проходили обучение на курсах НАТО. «Он был приговорен к пожизненному заключению, а затем власти Венгрии экстрадировали его в Азербайджан. На родине его встретили как национального героя Азербайджана. Президент Ильхам Алиев помиловал его, повысил в воинском звании и подарил квартиру», - сказал Накол Пашинян.

«Несмотря на все это, Армения предпринимает шаги в направлении нахождения взаимоприемлемого решения конфликта», - заявил Пашинян, добавив, что ожидает аналогичного заявления от президента Азербайджана.

«Однако высшие власти Азербайджана остаются на своих прежних позициях с целью решения вопроса только способом, приемлемым для народа Азербайджана. Это дает мне дополнительное основание считать, что Азербайджан лелеет надежды на военное решение конфликта и не желает находить решение за столом переговоров», - сказал армянский премьер.

Пашинян считает бесполезным говорить с Карабахом и Арменией на языке угроз. Он напомнил, что Азербайджан в свое время пытался и столкнулся с серьезными последствиями.

«Чернила лучше крови», - так премьер-министр Армении резюмировал свою речь одним из заголовков, размещенных на сайте Института политологии. Пашинян подчеркнул, что в этом конфликте было пролито достаточно крови. «Необходимы чернила и крепкие руки, чтобы положить этому конец и принести мир народам региона», - заключил он.