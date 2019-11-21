1,5 млрд драмов выделяется на решение жилищных проблем 112 семей беженцев из Азербайджана

Правительство Армении приняло решение об обеспечении жильем беженцев, насильственно перемещенных из Азербайджана в 1988-1992 гг.

Согласно обоснованию, жилищные вопросы множества беженцев до сих пор остаются нерешенными. После 2009 года на реализацию соответствующей программы в госбюджете средства не предусматривались.

По данным учета за 2013 год, наиболее нуждающимися в жилье признаны 895 семей: 641 из них — в Ереване и 254 – в областях.

На данный момент предусматривается решить жилищные проблемы 30-летней давности 112 семей. Утверждены порядок и условия предоставления сертификатов на покупку квартир. С этой целью будет выделено около 1,5 млрд драмов.

Выдача сертификатов будет осуществляться после заключения договора с семьями. На покупку квартиры посредством сертификата отводится год, без возможности его продления.

Вице-премьер Тигран Авинян отметил, что это обязательство государство взяло на себя очень давно и, фактически, 10-11 лет никаких шагов в этом направлении не делалось. Он отметил, что это лишь первый шаг.

«Я также встречался с представителями этих семей. Они живут в довольно тяжелых условиях. Думаю, мы должны поэтапно решить все эти проблемы, так сказать, должны обязательно отдать старые долги», - сказал Авинян.