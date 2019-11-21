Пожар на территории ресторана «Долмама» потушен. По словам главы МЧС, пострадавших нет

Пока нет версий о том, отчего вспыхнул пожар на крыше ресторана «Долмама» в Ереване. Об этом в беседе с журналистами заявил министр по чрезвычайным ситуациям Феликс Цолакян.

Он отметил, что пострадавших вследствие пожара нет.

«Основной огонь был на крыше. Пожарные войдут под крышу, чтобы попытаться потушить очаги пожара под крышей», - сказал министр.

Он не стал комментировать мнение о том, что этот пожар мог быть преднамеренным.

Напомним, что сегодня в 13:59 в службу «911» поступил сигнал о том, что на крыше двухэтажного здания на перекрестке улиц Абовяна и Пушкина вспыхнул пожар, сообщает пресс-служба МЧС.

На место происшествия выехали четыре боевых расчета пожарно-спасательного отряда спасательного управления Еревана Спасательной службы МЧС, оперативные группы реагирования на чрезвычайные ситуации Национального центра кризисного управления, а также инструктор по психологической консультации.

В 14:10 была объявлена степень сложности пожара «номер 2». На место происшествия выехали еще два боевых расчета и одна автолестница пожарно-спасательного отряда спасательного управления Еревана СС МЧС.

В 14:19 степень сложности пожара была повышена до «номер 3». На место происшествия выехали еще четыре боевых расчета и одна автолестница пожарно-спасательного отряда спасательного управления Еревана СС МЧС..

Выяснилось, что пожар вспыхнул на крыше ресторана «Долмама» по адресу Абовяна 10. Горят деревянные конструкции крыши.

Позже МЧС сообщило, что в 16:08 пожар был изолирован, а в 17:00 - потушен.