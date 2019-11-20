Иранцы у посольства Ирана в Ереване провели акцию протеста в поддержку протестующих соотечественников

Около двух десятков иранцев уже два дня проводят акции протеста в поддержку соотечественников, участвующих в демонстрациях в Иране.

С плакатами «Время для революции!», «Свободу иранцам!», «Мы не хотим исламское государство!» протестующие сначала пришли на площадь Республики, а затем продолжили акцию у иранского посольства. Акцию протеста они начали революционными песнями, затем стали скандировать свои требования: «Хотим свободы!», «Долой ислам!», «Долой диктатора!». Некоторые участники акции работают в Армении, другие являются студентами.

Они отказались представиться, в то же время, посетовав на то, что из-за отключения Интернета в Иране у них нет информации об их семьях, а последние новости были о жертвах.

«Мы собрались здесь, чтобы показать, что мы вместе с нашим народом, который остался без Интернета, его убивают на улицах. В Иране нет Интернета, за это время никому не удалось связаться с Ираном. Здесь среди нас есть люди из разных городов, не только из Тегерана. Все мы собрались здесь во имя Ирана. Мы знаем, что диктатура не будет длиться вечно», - сказал один из участников акции протеста.

А другой добавил, что полученная ими за пять дней информация была только о жертвах. «Мы не знаем, живы ли наши семьи, наши сестры и братья. Мы не в Иране, но мы хотим показать, что мы вместе с иранским народом», - сказал он.

Демонстрации в Иране начались на прошлой неделе на фоне роста цен на бензин. Вскоре после этого лозунги против подорожания бензина сменились требованиями отставки руководства страны и смены системы правления.

По официальным данным, в результате столкновений между демонстрантами и силовиками погибли, по меньшей мере, шесть человек, сотни были ранены, около 1000 демонстрантов были задержаны. По неофициальным данным, число жертв значительно больше - около 200. Эту информацию пока подтвердить невозможно, поскольку уже несколько дней Интернет на территории Ирана почти полностью заблокирован.

«Иран не отделен от мира. Власть Ирана хочет ограничить все, доступ к информации. Мы требуем от западных стран помочь снять эту блокаду. Мы собрались у посольства, чтобы поддержать народ Ирана, за четыре дня убили более 100 человек, ни одно нормальное государство не поступит так со своими гражданами. Интернет отключили, чтобы ни один голос из Ирана не был слышен», - сказал еще один протестующий.

По мнению корреспондента Иранской службы Радио Свобода Рубика Каграманяна, подорожание бензина стало очередным поводом для того, чтобы тысячи иранцев вышли на улицы. По его словам, это борьба за свободу, люди хотят изменить систему правления.

«Сейчас уже за эти пять дней требование людей не ограничивается этим, то есть, это уже не связано с ценой на бензин, в основном в течение этих пяти дней люди, судя по лозунгам, которые мы слышим, и по кадрам, которые видим, в основном хотят смены системы правления, они устали от исламской системы и думают, что их требования не удовлетворяются», - отметил он.

Каграманян добавил, что восстания такого масштаба в Иране происходят каждые 10 лет. По его словам, этот период сократился, а масштабы стали беспрецедентными. «Если это восстание охватит всю страну, то, наверное, это может привести к революции, но трудно сказать», - сказал он.

Участники акции протеста не пробыли у посольства и часа, они сказали, что к посольству у них нет требований, просто именно здесь они хотели выразить свой протест и озвучить свои требования.