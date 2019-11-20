Тариф на воду останется прежним

Согласно сегодняшнему решению Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ), в 2020 году граждане Армении за питьевую воду и удаление сточных вод будут платить столько же, сколько и в 2019 году - 180 драмов за 1 кубометр.

Хотя государство больше не будет предоставлять субсидии компании «Веолиа джур», но действующий тариф не повысится. В настоящее время за один кубометр «Веолиа джур» получает 180 драмов плюс 11 драмов государственной субсидии.

«С 1 января 2020 года комиссия уже установила тариф в размере 180 драмов. То есть, вопрос субсидирования из бюджета не стоит», - заявил председатель комиссии Гарегин Баграмян.

Именно «Веолиа джур» обратилась в комиссию для того, чтобы, фактически, снизить тариф на воду. Кстати, та же компания в прошлом году предложила увеличить действующий тариф в 191 драмов еще на 14 драмов. Получается, что спустя год после этого предложения «Веолиа джур» решила продавать воду на 24 драмов дешевле.

В прошлом году тариф не изменился благодаря вмешательству Министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов. Министерство предложило компании альтернативное финансирование для облегчения социального бремени абонентов. Водный комитет согласился сократить и отложить инвестиционные обязательства компании в размере обусловленной этим потери дохода.

В результате в прошлом году был утвержден тариф в размере 191 драм, из которых 11 драмов предоставлялись государством.

Предложение о фактическом снижении цены на воду, установлении тарифа на уровне 181 драм за один кубометр компания «Веолиа джур» представила в комиссию в августе этого года.

Комиссия провела мониторинг с целью уточнения фактических объемов розничного водоснабжения, включенного в расчет тарифов, в результате придя к заключению, что в 2020 году тариф за один кубометр должен составить 180 драмов.

Председатель КРОУ Гарегин Баграмян после заседания коснулся также возможного изменения тарифа на электроэнергию.

По словам Баграмяна, на данный момент важен ремонт атомной электростанции и то, сколько дней в 2020 году АЭС будет простаивать из-за ремонта.

«Вы знаете, что атомная электростанция ежегодно останавливается на ремонт и зарядку, но в последние два-три года эти остановки были более длительными в связи с продлением срока эксплуатации. Сейчас уточняются окончательные графики этих работ, в соответствии с чем будет решено, сколько дней будет простаивать АЭС. В зависимости от этого у нас уже будет весь баланс, который является основным фактором, влияющим на формирование тарифов на электроэнергию. В ближайшие дни, уже имея этот баланс, мы сможем принять окончательное решение, и я думаю, что найдутся ресурсы для того, чтобы сохранить действующие цены. Но это все пока предварительно», - сказал он.