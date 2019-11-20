Президент Армении принял участие в 10-ом Всемирном инновационном саммите образования в Дохе

Находящийся с официальным визитом в Катаре президент Армении Армен Саркисян в Дохе принял участие в 10-ом Всемирном инновационном саммите авторитетного образования (WISE2019).

Как сообщает пресс-служба аппарата президента Армении, Всемирный инновационный саммит является международной инициативой, цель которой - трансформация образования посредством инноваций, стимулирование новых подходов к образованию и изучение новых способов противостояния актуальным мировым образовательным проблемам.

Саммит является одной из инициатив Фонда Катара. Он, начиная с 2009 года, проводится под патронажем президента и сооснователя фонда шейхи Мозы бинт Насер аль-Миснед. Спикерами саммита в прошлом были генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш, бывший премьер-министр Соединенного Королевства Гордон Браун, бывший премьер-министр Австралии Джулия Гиллард и другие авторитетные деятели.

В этом году в саммите принимают участие около 3000 представителей государственного и частного сектора более 100 стран, ученые, эксперты, исследователи.

В своем выступлении президент Саркисян отметил значение образования с его важной миссией поиска таланта.

Президент Армении подчеркнул, что даже если человек успешен, талантлив и могуч, он никогда не должен забывать, что вокруг него есть тысячи, миллионы людей, которые не имеют доступа к тем же технологиям, к информации. «Гении не рождались в богатых городах, они рождались в маленьких деревнях, в малоизвестных местах. Вы обязаны всегда помнить обо всем этом»,- сказал президент.

По словам Армена Саркисяна, новой стимулирующей силой нашего бытия должно быть то, чтобы молодежь верила в себя. «Вы должны верить, что можете быть стартапом и быть успешным, так как это период стартапов, - сказал президент. – Поверьте в себя. Разве достаточно знания и информации? Думаю, нет, потому что есть еще одна, более важная вещь - Ваша идентичность, Ваши человеческие ценности, вера, Ваша культура. Вы очень хорошо должны знать свою культуру. Мы тратим много времени на раскрытие таланта и его поддержку, но мы также должны быть уверены, что этот талант может обогатиться благодаря культуре, нации, семье».

«Человеческая энергия, талант и гений могут быть и эффективными, и неэффективными. Нас защищают человеческие ценности, знания о собственной истории, культуре, религии, это очень важно. Я верю, что можно жить в пустыне и иметь успешную жизнь, создавать в пустыне знания и культуру. Но нельзя создать жизнь, успех, знания в моральной и духовной пустыне», - подчеркнул Армен Саркисян.