За заявлением спортивных федераций по Мелу Далузяну увидели руку Царукяна

Заявление спортивных федераций и спортсменов относительно бывшего члена женской сборной Армении по тяжелой атлетике Мела (Мелине) Далузяна имеет политической контекст, его заказчиком является председатель Национального олимпийского комитета (НОК) Армении, руководитель парламентской фракции партии «Процветающая Армения» (ППА) Гагик Царукян.

Такое утверждение в беседе с Радио Азатутюн сделал руководитель организации «Свободный гражданин» Овсеп Хуршудян.

«Очевидно, что когда там отмечают, что спортивное сообщество никогда не вмешивалось в политику… Спортивное сообщество всегда было структурой для использования в предвыборный период со стороны руководителя НОК Армении», - заявил Хуршудян.

Более двух десятков спортивных федераций и около 140 спортсменов, являющихся членами федераций, в своем заявлении высказали недовольство в связи с обсуждениями вокруг Мела Далузяна. Они, в частности, пожаловались на то, что «обсуждаются не успехи и завоевания спортивного сообщества, а обстоятельства смены пола самого позорного субъекта спортивного сообщества и решение государства о том, чтобы снять фильм, посвященный ему».

Далузян, которому было предоставлено убежище в Нидерландах как мужчине-трансгендеру, и который выступал за сборную Армении под именем Мелине, завершил свою спортивную карьеру несколько лет назад. В составе женской сборной Армении по тяжелой атлетике Далузян дважды становился чемпионом Европы.

Депутат от правящей фракции «Мой шаг» Тагуи Газарян не считает случайным время, когда было распространено заявление. Оно, по ее словам, совпало с представлением в парламенте со стороны ППА законопроекта о запрещении однополых браков, который наделал много шума на прошлой неделе.

Также, по словам Газарян, это является попыткой связать недавний допинговый скандал с одним спортсменом. «Между тем, мы знаем, что скандал коснулся около двух десятков спортсменов, которые не могли независимо друг от друга оказаться в центре допингового скандала. Очевидно, что это явление носило некий скоординированный характер, и очевидно, что НОК имел определенную роль в этом», - заявила депутат.

В своем заявлении спортивные федерации и члены федераций, в частности, отмечают, что «в качестве лучшего примера армянского спортсмена делается попытка представить сменившую пол Мелине Далузян». Они утверждают, что «из-за позорного допингового скандала вокруг Далузян сборная Армении по тяжелой атлетике сегодня стоит перед серьезнейшими проблемами».

Руководитель организации «Свободный гражданин» Овсеп Хуршудян убежден, что ППА таким образом проводит кампанию против премьер-министра Никола Пашиняна.

На прошлой неделе в парламенте глава армянского правительства заявил с трибуны, что Мел Далузян находится под его персональной защитой. Он также выразил поддержку решению Министерства образования, науки, культуры и спорта частично профинансировать создание фильма про спортсмена.

«Другой темы для борьбы против власти, против революции в общем у них нет», - заявил Хуршудян.

Пресс-секретарь председателя ППА Гагика Царукяна Ивета Тоноян назвала бредом тот факт, что заявление федераций приписывается НОК.

«Национальный олимпийский комитет Армении является аполитичной структурой, является общественным органом, который координирует работы, связанные со спортивным сообществом, и, естественно, никогда не имел отношения к подобным процессам. Полагаю, что адресатами вашего вопроса должны быть именно авторы этого заявления», - заявила Тоноян.

По просьбе Радио Азатутюн заявление спортивных федераций также прокомментировал Офис омбудсмена Армении. Омбудсмен Арман Татоян подчеркнул, что «особенно в публичных заявлениях необходимо воздерживаться от формулировок, оскорбляющих человека и возбуждающих ненависть».