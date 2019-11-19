МВФ: 2019 год Армения завершит с экономическим ростом в пределах 7%

В этом году экономический рост в Армении будет выше, чем было запланировано в государственном бюджете и прогнозировалось в начале года международными финансовыми организациями.

По словам представителя Международного валютного фонда (МВФ) в Армении Юлии Устюговой, ожидается, что Армения завершит год с экономическим ростом в пределах 7%, между тем, сегодня в беседе с Радио Азатутюн он напомнила, что еще в апреле МВФ прогнозировал годовой экономический рост на уровне 4,6%.

«Наш прогноз экономического роста на следующий год во многом идентичен прогнозу правительства Армении. В этом году мы ожидаем 6,5-7-процентного роста, в 2020 году и в среднесрочной перспективе мы прогнозируем рост в пределах от 4,5% до 5%. Думаю, подобный прогноз является обоснованным», - сказала она.

Устюгова представила причину, которая привела к более высокому экономическому росту. «Экономический рост в Армении в этом году оказался выше, чем мы ожидали. Да, за прошедший год мы пересмотрели наши прогнозы, потому что потребление и особенно частное потребление в Армении оказалось намного шире, чем мы ожидали. Конечно, это положительно, что экономическая активность растет, но не так уж хорошо, что причиной подобного роста является больше потребление, чем инвестиции, потому что именно инвестиции создают основу для будущего роста. Поэтому вызовы по-прежнему остаются: как создать устойчивый, долгосрочный экономический рост, такой рост, в основе которого будут лежать больше инвестиции и экспорт, чем потребление», - заявила представитель МВФ в Армении.

Отвечая на вопрос Радио Азатутюн, чем она объясняет пассивность инвесторов, Устюгова ответила: «Думаю, вы согласитесь, что в прошлом году Армения находилась на переходном этапе. На том этапе, когда власти все еще работают над стратегиями и приоритетами, которые будут продвигать экономику в будущем. Вот по этой причине инвесторы придерживаются выжидательного подхода. Некоторые инвесторы переосмысливают свои инвестиции в региональном контексте».

Что касается состояния экономики Армении в период после бархатной революции прошлого года, то Юлия Устюгова отметила, что за последние два года макроэкономическая ситуация в Армении была стабильной, ВВП вырос, инфляция была мягкой, финансовый сектор проявил сопротивляемость, рост кредитов способствовал экономической активности, налоговые поступления выросли.

«Таким образом, в целом макроэкономическая ситуация была хорошей. Однако все еще существуют структурные проблемы, уровень безработицы и бедности высок, экономика все еще уязвима для внешних потрясений, экономический рост имеет узкую опору. Хорошо то, что нынешняя макроэкономическая ситуация создает благоприятные условия для ускорения структурных реформ. Плохих обстоятельств нет. Нужно продвигать реформы всеобъемлющим и последовательным образом, задумываясь о дальнейших шагах и обеспечивая сотрудничество между ключевыми игроками, осуществляющими политику», - добавил он.

По словам Устюговой, инициированные правительством Армении налоговые изменения способны активизировать малый и средний бизнес. Она отметила, что со следующего года в Армении налоговое бремя будет перераспределено.

«Пакет реформ состоит из двух частей. Первая часть включает снижение подоходного налога, налога на прибыль, упрощение и снижение налогов для малого и среднего бизнеса. Цель состоит в том, чтобы создать стимулы, которые будут способствовать экономическому росту. А упрощение и снижение налогов для малого и среднего бизнеса может способствовать росту самозанятости, что, в свою очередь, может привести к сокращению бедности. Все это важно.

Вторая часть пакета также важна, поскольку она включает меры, компенсирующие возможное сокращение налоговых поступлений в результате реализации первой части пакета. С этой целью будут повышены акцизные налоги. Почему важно предотвратить снижение налоговых поступлений? Потому что Армения нуждается в значительных инвестициях в инфраструктуру, в человеческий капитал. И то и другое важно для малых и средних предприятий и для инвестиций в целом, так же как и низкие налоги», - заключила представитель МВФ в Армении.

Английскую версию интервью можно посмотреть здесь: