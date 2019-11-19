Парламент одобрил законопроект о более чем 20-процентном увеличении минимальной зарплаты

Национальное собрание сегодня единогласно приняло законопроект о повышении минимальной месячной заработной платы более чем на 20%.

Минимальная заработная плата, которая с июля 2015 года составляет 55 тыс. драмов, с 1 января 2020 года поднимется до 68 тыс. драмов.

Хотя на этапе обсуждения проекта фракция «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») обращала внимание на проблемы, связанные с малым и средним бизнесом, однако повышение зарплат во фракции считают положительным шагом.

По мнению Аркадия Хачатряна, это решение в некоторой степени будет способствовать сокращению бедности. «Еще в апреле этого года мы поднимали вопрос о повышении минимальной заработной платы. Это решает ряд проблем - и социальных проблем, и сокращения бедности, а также сводит к минимуму такое порочное явление, как бедность работающего человека. [Доход] работающего человека не может находиться ниже минимального потребительского порога», - сказал он.

Нынешнее повышение является беспрецедентным: в прошлом минимальная зарплата никогда не повышалась сразу на 13 тыс. драмов.

Действующий закон «О минимальной месячной заработной плате» был принят в 2003 году. В то время минимальная заработная плата составляла 13 тыс. драмов, затем в течение последующих 11 лет, до 2014 года, она менялась 10 раз, почти каждый год повышаясь на 2,5 тыс. или 5 тыс. драмов.

Единственным исключением стал 2013 год, когда минимальная заработная плата повысилась сразу на 10 тыс. драмов. В год президентских выборов и выборов в Совет старейшин Еревана ныне бывший президент Армении Серж Саргсян решил повысить минимальную заработную плату с 35 тыс. до 45 тыс. драмов.

Последний раз размер минимальной заработной платы был пересмотрен в декабре 2014 года, тогда было установлено, что с июля 2015 года она составит 55 тыс. драмов. В течение последних четырех лет никаких изменений в закон «О минимальной месячной заработной плате» не вносилось.