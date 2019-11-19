По убеждению Затулина, право Карабаха на самоопределение и независимость от Азербайджана должно быть признано

В эфире, пожалуй, самой авторитетной программы российского Первого канала - «Познер», телеведущий Владимир Познер и его гость, первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы РФ Константин Затулин, обсудили карабахский конфликт.

Познер напомнил, что недавно из-за визита в Нагорный Карабах Затулин подвергся резкой критике в Азербайджане. Он спросил, как российский депутат видит урегулирование проблемы.

Константин Затулин ответил, что его отношение к нагорно-карабахской проблеме сформировалось давно, он глубоко убежден, что этот конфликт возможно решить.

«В основе этого решения есть компромисс. Нагорно-Карабахская Республика никем не признана, но она существует, и она живет. И хочу Вам сказать, что ни за что и никогда она не согласится на какие-то формы пусть даже формального возвращения в состав Азербайджана», - сказал Затулин.

По его словам, даже в момент, когда распадался Советский Союз, признание независимого Азербайджана в территориальных границах бывшей Азербайджанской ССР «было уже натянуто», потому что к тому моменту, в 1991 году, уже три года шел конфликт, и Азербайджан в полной мере не контролировал территорию Нагорно-Карабахской автономной области.

«Поэтому компромисс в чем состоит? Надо признать право на самоопределение Нагорного Карабаха и на его желание быть независимым от Азербайджана», - сказал Затулин.

Российский депутат также представил свою формулу урегулирования карабахского конфликта. По его словам, Азербайджан должен признать независимость Нагорного Карабаха, а взамен ему должны быть переданы пять из семи районов за пределами Нагорного Карабаха, которые сегодня контролируются армянскими силами, за исключением Кельбаджара и Лачина.

В эфире российского Первого канала Затулин заявил, что в апреле 2016 года Азербайджан предпринял атаку, которая привела к большим жертвам, а также подверг Баку критике за воинственные заявления.

Затулин также выразил уверенность в том, что если бы страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ больше доверяли друг другу, то могли бы продиктовать сторонам решение.