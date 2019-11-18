Главный военный инспектор и его заместители освобождены от занимаемых должностей

Решением премьер-министра Никола Пашиняна, сегодня от занимаемых должностей были освобождены главный военный инспектор Мовсес Акопян и два его заместителя - Камо Кочунц и Вачаган Нерсесян.

Мы попытались выяснить причины увольнения у Мовсеса Акопяна, получив следующий ответ: «Обратитесь в аппарат премьер-министра. Там вам пояснят. Я Радио Азатутюн никаких интервью не даю».

Пресс-секретарь премьер-министра Владимир Карапетян сообщил Радио Азатутюн, что решения премьер-министра обусловлены ожидаемыми в ближайшее время структурными изменениями. Должность главного военного инспектора передана в состав Министерства обороны.

Пресс-секретарь Министерства обороны Арцрун Ованнисян уточнил: «Поскольку процесс конкретной отставки и новых назначений выходит за рамки функций Министерства обороны, я не могу сказать ничего конкретного. Но в целом могу сказать следующее: институт инспектора как таковой с точки зрения его принадлежности, его функций переводится в состав Министерства обороны под другим названием. Другое название, другие штаты, функция остается прежней. Просто в структурном плане институт, который прежде подчинялся президенту Армении, а в настоящий момент подчиняется премьер-министру Армении, со всеми своими звеньями переводится в состав Министерства обороны».

По словам Арцруна Ованнисяна, структурные изменения в министерстве в ближайшее время будут завершены.

На вопрос, будут ли Мовсес Акопян и его заместители снова назначены на должности во вновь формирующейся службе, пресс-секретарь Минобороны ответил: «Не могу комментировать, когда, кто и как будут назначены руководителем и заместителями руководителя нового органа».

Спустя несколько часов после решения премьер-министра на брифинге с журналистами вопрос этих отставок затронул председатель комиссии по обороне и безопасности Национального собрания Андраник Кочарян. «Это компетенция иключительно премьер-министра», - сказал он.

А тот факт, что одновременно были уволены Мовсес Акопян и два его заместителя, по мнению Андраника Кочаряна, говорит о том, что «в этом институте возникли проблемы, и премьер-министр принял решение».

Мовсес Акопян был назначен главным военным инспектором после бархатной революции, 24 мая прошлого года, решением премьер-министра Никола Пашиняна. До этого он занимал должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении, а ранее на протяжении многих лет возглавлял Армию обороны Нагорного Карабаха.