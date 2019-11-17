Обзор прессы за 15 ноября

Газета «Чоррорд ишханутюн» утверждает, что безусловным плюсом нынешней Армении является то, что страна «наконец-таки избавилась от коррумпированных правителей и в ней стало легче дышать». Тем не менее, издание считает проблемой то, что «мафия [бывшего президента Сержа] Саргсяна фактически остается безнаказанной». «Несмотря на ряд уголовных дел, Саргсян, его брат и зять продолжают избегать правосудия и наслаждаться созданными ими путем грабежа бизнес-империями», - пишет газета, упрекая следователей за работу «в черепашьем темпе», а власти – за то, что они так и не смогли реализовать широко обсуждаемые планы по «правосудию переходного периода».

Газета «Жаманак» утверждает, что заявление министра образования, науки, культуры и спорта Армении Араика Арутюняна о членах Армянской революционной федерации («Дашнакцутюн») «внутри и за пределами Армении» усугубило разногласия внутри этой политической партии. «Структуры «Дашнакцутюн» за рубежом явно пытаются дистанцироваться от представителей структур партии в Армении, которые в течение 20 лет сотрудничали с бывшими властями Армении, приобретая бизнесы и наживая многомиллионные богатства в результате этого сотрудничества, и вследствие этого были отвергнуты армянским обществом. Кроме того, представители дашнакских организаций диаспоры с удовольствием встречаются с представителями нового правительства Армении, обсуждают с ними проекты и вопросы, касающиеся репатриации. Кампания против министра Арутюняна координируется бывшим представителем Бюро АРФД Грантом Маркаряном, но такой образ действий только усилит разногласия внутри партии, свидетелями чего мы станем в будущем», - пишет издание.

В газете «Айкакан жаманак» читаем: «То, что происходит в Армении в эти дни, во многом является результатом столкновения двух разных систем ценностей. Может показаться, что старое и традиционное сталкивается с новым и современным. Но на самом деле все гораздо сложнее. Все ресурсы мобилизуются против властей, в результате чего возникла довольно странная ситуация. Те, кто борются за сохранение армянского языка, истории, армянской церкви, традиционных ценностей и те, кто прославляют криминальную субкультуру, оказались в одном окопе против власти. Ясно, что студенты, которые бойкотируют занятия, и те, кто защищают «воров в законе», являются разными типами людей, но в обоих случаях борьба ведется за так называемые традиционные ценности, в результате чего складывается собирательный образ консерватора в Армении – человек, горячо любящий армянский язык, литературу и историю и гордящийся такими классическими композиторами, как Комитас, но слушающий музыку в стиле «рабис» в исполнении Вле и Арменчика, этакий добропорядочный гражданин, уважающий законы преступного мира».