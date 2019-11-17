Официальный Ереван отреагировал на заявления Эрдогана в связи с Геноцидом армян

Министерство иностранных дел Армении выступило с заявлением в ответ на высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США в связи с Геноцидом армян.

В заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД Армении, отмечается:

«В свете дальнейшего развития процесса международного признания Геноцида армян президент Турции выступил в последние дни со взаимоисключающими и искажающими реальность заявлениями.

В этих заявлениях присутствуют утверждения, целью которых является оскорбление достоинства жертв путем оправдания Геноцида. В этом году 24 апреля президент Турции Эрдоган уже оправдывал осуществление Геноцида армян, назвав его «наиболее разумным действием», а жертв геноцида – «армянскими бандами и их сторонниками».

Теперь президент Турции лишает жертв Геноцида армян даже их исторической родины, называя их кочевниками, забывая историю своих предков и коренных жителей региона.

Признание и осуждение Геноцида армян несомненно необходимы для истины и исторической справедливости. Однако это необходимо не столько истории или историкам, сколько всему человечеству и особенно потенциальным жертвам преступлений, совершаемых на почве идентичности. Это необходимо тем людям и народам, которых Турецкая Республика сегодня, называя террористами из-за их религиозной и этнической принадлежности, подвергает насилию и депортации на земле соседней страны. Это необходимо для преодоления геноцидального восприятия и защиты всеобщих прав человека.

Для наследников жертв Геноцида и международной общественности Геноцид армян – это реальность, которая также послужила основой для разработки в 1948 году конвенции, осуждающей геноцид, и впоследствии введения механизмов предотвращения преступлений против человечества.

Оправдывая и отрицая Геноцид армян, проводя агрессивную политику с применением силы в отношении своих соседей, более двух десятков лет продолжая осуществлять сухопутную блокаду Армении и оказывая военно-политическое содействие Азербайджану в контексте нагорно-карабахского конфликта, Турция продолжает оставаться угрозой безопасности пережившего геноцид армянского народа.

Турция должна пересмотреть свою враждебную политику в отношении Армении и армянского народа, что может стать первым шагом для преодоления последствий геноцида и сокращения региональных угроз».