Футбол: Армения проиграла Греции в отборочном матче Евро-2020

В рамках предпоследнего тура отборочного турнира Евро-2020 сборная Армении по футболу сегодня в Ереване уступила в матче против сборной Греции со счетом 0:1.

Единственный гол в матче на 34-й минуте забил Димитрис Лимниос.

После этого поражения сборная Армении опустилась на 4-ю строчку в турнирной таблице.

Сборная Армении проводила свой первый матч под руководством новоназначенного главного тренера Абраама Хашманяна.

В последнем туре текущего отборочного цикла армянские футболисты 18 ноября на выезде сыграют против сборной Италии.