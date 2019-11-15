Оппозиция считается проект госбюджета на 2020 год консервативным и инертным, а власть приводит контраргументы

В ходе сегодняшних парламентских дебатов по проекту государственного бюджета на 2020 год представители оппозиционных сил подвергли документ критике, заявив, что он вовсе не революционный, как его представило правительство Никола Пашиняна, более того, он консервативный и инерционный.

Проектом госбюджета на 2020 год предусматриваются доходы в размере 1 трлн 697 млрд драмов и расходы в размере более 1 трлн 880 млрд драмов. Экономический рост предусмотрен на уровне 4,9%.

Председатель постоянной парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам, депутат оппозиционной фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Мане Тандилян провела сравнение с соседней Грузией. «В Грузии в 2003 году произошла революция, экономический рост в том году составил 11,1%, а в последующие годы, до кризиса 2008 года – в среднем 9,7%. И насколько этот бюджет является революционным? Скорее он является консервативным, это наверное будет самым мягким эпитетом», - сказала депутат.

Тандилян отметила, что по различным поводам говорится о том, что нет никаких препятствий и были предприняты многочисленные изменения, реформы с целью привлечения инвестиций, включая внесение поправок в Налоговый кодекс. «Но за последние два года рост объема инвестиций не превышает 6,7%. В то время как, снова далеко ходить не надо, в послереволюционной Грузии сразу же на следующий год объем инвестиций вырос в 2,5 раза, достигнув 1 млрд долларов. Оценки оставляю вам», - отметила она.

Независимый депутат Арман Бабаджанян подчеркнул, что граждане Армении наказали осуществившей бархатную революцию силе провести в стране радикальные, системные реформы, в то время как проект госбюджета на следующий год лишен подобного содержания.

«Государственный бюджет на 2020 год не является ни пессимистичным, ни оптимистичным, а тем более революционным, как представляют многие представители власти, с сожалением нужно констатировать, что проект госбюджета на 2020 год несет в себе во многом инерционный дух, по многим статьям и направлениям финансирование всего лишь нацелено на то, чтобы обеспечить продолжение прежней инерции», - считает Арман Бабаджанян

Он заметил, что в проекте бюджета нет амбициозных программ, радикальных, системных реформ, а в целом нет креативности и инноваций.

Оппозиционным депутатам возразил депутат правящей фракции «Мой шаг» Айк Геворкян. По его словам, в 2013-2017 годах номинальный рост ВВП был на уровне 400 млн долларов, то есть ВВП с 11,1 млрд вырос до 11,5 млрд. «Если разделить это на пять лет, то среднегодовой рост ВВП составил 0,7%. В течение двух лет после революции, в 2019-ом и 2020 годах, у нас будет ВВП на уровне примерно 14,7 млрд долларов, то есть рост ВВП составит примерно 20%», - сказал депутат.