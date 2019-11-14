О продаже органов незаконно усыновленных детей «в данный момент речь не идет»

Служба национальной безопасности (СНБ) раскрыла многочисленные случаи незаконного усыновления армянских детей иностранцами.

Согласно распространенному СНБ сообщению, двое граждан Армении, используя свои связи в одном из республиканских акушерских учреждений, в ряде ведомств, а также в детских домах, с грубым нарушением законодательства страны организовали усыновление гражданами Италии более трех десятков детей, являющихся гражданами Армении.

По факту видимых преступлений в следственном департаменте СНБ возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса РА, ведется предварительное следствие.

Ведомства, вовлеченные в процесс усыновления детей иностранцами, в частности, Министерство труда и социальных вопросов и Министерство юстиции, не предоставляют какой-либо дополнительной информации о положении 30 детей, усыновленных, в частности, гражданами Италии.

К опасениям, звучащим относительно усыновления детей иностранцами, обратился секретарь Совета безопасности Армен Григорян: «О продаже в данный момент речь не идет, если будут дополнительные сведения, об этом будет сказано».

На разоблачения СНБ отреагировал также министр здравоохранения Арсен Торосян, сделав запись в Facebook: «Законность должна быть установлена во всех сферах, и усилия правительства в этом направлении неизменны, особенно в подобной деликатной и касающейся прав ребенка сфере, где мы должны быть максимально внимательны для защиты интересов ребенка. Любое медицинское учреждение или медицинский работник, которые были вовлечены или будут вовлечены в подобные незаконные схемы, должны быть привлечены к ответственности по всей строгости закона».

К вопросу об усыновлении детей иностранными гражданами Радио Азатутюн обратилось несколько недель назад, когда Министерство труда и социальных вопросов приостановило усыновления по причине сомнений относительно данного процесса. Министр Заруи Батоян писала, что невозможно точно и без сомнений сказать, сколько детей было усыновлено иностранцами, данные, представленные государственной системой, варьируются с разницей в десятки. Министерство создало комиссию, чтобы уточнить цифры и выявить с их помощью проблемы.

Помощник министра труда и социальных вопросов Мушег Овсепян напоминает, что Заруи Батоян обратилась к этому вопросу с первого дня своего назначения, принимая во внимание постоянно муссирующиеся в Армении слухи, связанные с процессом усыновления.

Мушег Овсепян несколько недель назад в интервью Радио Азатутюн подчеркнул, что у них есть подозрения, что детей перед усыновлением иностранцами не показывают желающим усыновить детей гражданам Армении, хотя существует такое правовое требование. Прежде чем искать для ребенка родителей за границей, должны быть исчерпаны все возможности в стране.

В процессе усыновления детей иностранными гражданами одну из главных ролей играет Министерство юстиции. Начальник Агентства регистрации актов гражданского состояния Ани Мхитарян утверждала, что на усыновление иностранцами предлагаются дети, которые не были выбраны гражданами Армении, причем, к пакету усыновления прилагается также список граждан Армении, посетивших малыша, но не выбравших его. Глава агентства подчеркивала, что в связи с иностранными усыновлениями темных углов нет. Они пересекают границу после длительных процессов оформления документов, только по решению правительства, по вердикту суда. Требования очень строгие и в принимающих странах.

«Чтобы дать ребенку разрешение на въезд в ту или иную страну, они проводят полную проверку документов. Кроме того, они также находятся в непосредственном контакте с нами», - говорит Мхитарян. Когда ребенок путешествует с новыми родителями, пакет усыновления вместе с ним поступает в консульский отдел этой страны. По словам главы агентства, за рубежом нет ни одного ребенка, который бы остался вне контроля.

Отметим, что согласно сообщению, дети были усыновлены в 2016-2018 годах, за эти три года иностранными гражданами были усыновлены в общей сложности 54 ребенка. Кстати, детей из Армении больше всего усыновляют граждане Италии и США.