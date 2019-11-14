Секретарь Cовбеза: Внепарламентские силы вносят раскол в общество

«Внепарламентские силы злоупотребляют предоставляемыми демократией возможностями, вносят раскол в общество и создают проблемы», - сегодня после заседания правительства сказал журналистам секретарь Совета безопасности Армен Григорян.

На днях Григорян опубликовал в издании Civilnet статью, в которой написал: «В ряде стран мира демократия пережила упадок, поскольку демократические силы не приложили достаточных усилий для защиты демократии. Антидемократические силы использовали возможности, предоставляемые демократией, для распространения антидемократических ценностей, подрыва общественной солидарности и последующего создания авторитарной или тоталитарной системы. История знала ряд случаев упадка демократии. Ярким примером этого является падение Веймарской республики и приход Гитлера к власти».

«Это новая ситуация, и нам нужно больше говорить о развитии, становлении и сохранении нашей демократии. Я вижу проблему не в том, что эти силы придут к власти, а в том, что они злоупотребляют предоставляемыми демократией возможностями, возможностями свободной прессы, вносят раскол в общество и создают проблемы. И в этой связи мы проводим обсуждение, чтобы понять, как мы можем решить эти проблемы. В статье я также говорил, что решение этой проблемы похоже на хождение по лезвию бритвы, и эта грань очень тонкая. Мы должны суметь сохранить эту очень тонкую грань и, идя по ней, защитить и демократические принципы, и безопасность в стране», - сказал Григорян.

На вопрос Радио Азатутюн, о каких конкретно силах идет речь, он ответил: «Я в данный момент не могу говорить о них. Естественно, они в основном внепарламентские. И скажу так: эти силы действуют в основном через фейковые аккаунты, выступая непублично. То есть, большая часть фейковых новостей, которые они распространяют, распространяется через фейковые аккаунты, и, имея большую свободу в этих фейковых аккаунтах, они порождают более негативные явления. Зачастую трудно узнать, кто стоит за этими фейковыми учетными записями, потому что по части данных существуют ограничения. Часто Facebook не предоставляет данные. Но по этой части [что за этими фейковыми аккаунтами стоят также представители прежней власти] возникают обоснованные подозрения».

«История показывает, что демократия нуждается в защите, а правительство имеет и полномочия, и обязательства по защите демократических ценностей и институтов», - сказал Армен Григорян.

На следующий вопрос Радио Азатутюн, что собирается предпринять власть, он ответил: «Шаги многослойные. Нет одного конкретного шага, о котором можно сказать, что, сделав его, мы решим все вопросы».

На вопрос, не видит ли он опасности в том, что власти под видом защиты демократии могут ограничить свободу слова и другие свободы, глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Артур Саакунц ответил: «Плюрализм является важным институтом демократического государства. Многопартийность – важный институт демократического государства. Но, в то же время, в случае плюрализма, когда выражается какое-то мнение, которое обесценивает сам плюрализм, я имею в виду, например, ненависть, вражду, угрозы в отношении лица или группы лиц, это должно быть пресечено. То есть, вопрос касается того, что нужно пресечь не средство информации, а отдельные сообщения средства информации. И для этого нужно придумать разные механизмы: административные, уголовные, гражданские. Если партия проводит деятельность, в результате которой делает мишенью какую-либо ценность, она как раз и является антидемократической. Если ты свое слово, несогласие или действия строишь в виде вражды, угрозы, ненависти, то это несовместимо с демократическим государством. И силой закона любая риторика ненависти должна преследоваться».