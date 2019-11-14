«Все эти встречи помогают лучше узнать Армению» - посольство США о встречах посла

Чиновники посольства в рамках обычной дипломатической деятельности проводят встречи с многими политическими партиями, придерживающимися различных точек зрения и идей, таков стиль работы посольств США во всем мире. Так ответили в посольстве США в Армении на вопрос Радио Азатутюн о том, продолжатся ли встречи посла Линн Трейси с Республиканской партией Армении (РПА) и с какими другими партиями она планирует встретиться.

А на вопрос, какова цель этих встреч и ограничатся ли они лишь политическими рамками, в американской дипломатической миссии ответили: «Посол активно развивает отношения с различными звеньями общества и периодически проводит встречи с отдельными лицами и группами, в том числе с представителями правительства, гражданского общества, бизнеса и информационного поля Армении. Все эти встречи помогают лучше узнать Армению и увеличить потенциал максимального углубления и расширения наших двусторонних связей по всем направлениям».

Напомним, на прошлой неделе офис РПА сообщил, что состоялась встреча председателя партии, третьего президента Армении Сержа Саргсяна с послом США Линн Трейси по инициативе последней.

После этого появились сообщения о встречах американского посла также с другими политическими силами.