Ссылки доступа

logo-print logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Հայ Eng РУС
Поиск
Предыдущий Следующий
Breaking News
Карабах

«Туран»: 17 ноября армянские журналисты посетят Азербайджан

Баку, Азербайджан

Смотрите комментарии

По сообщению азербайджанских СМИ, 17 ноября запланирован визит группы армянских журналистов в Азербайджан «в рамках мер взаимного доверия».

По данным информагентства «Туран», армянские журналисты посетят ряд азербайджанских госструктур и встретятся с экспертами. Источник отмечает, что обмен визитами журналистов был предусмотрен договоренностями на уровне глав государств «в рамках гуманитарных мер по налаживанию взаимного доверия».

«Кроме того, в этих же рамках были договоренности о взаимной выдаче тел погибших и обмен военнопленными. Ожидается, что после этого состоится ответный визит азербайджанских журналистов в Армению», - сообщает «Туран».

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG