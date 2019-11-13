Пользующийся наибольшим доверием интернет-ресурс – Радио Азатутюн, пользующаяся наибольшим доверием телекомпания - «Шант»

Уровень доверия общественности к Национальному собранию довольно низок и уступает показателям доверия к институтам премьер-министра, президента и правительства. И это несмотря на то, что Конституция была изменена и Армении перешла от полупрезидентской системы правления к парламентской.

К такому выводу пришла ведущая исследовательская группа (APR Group), проведшая опросы по теме медиаграмотности среди общественности по грантовой программе «Объединения информированных граждан». По уровню доверия вышеуказанным институтам уступает судебная система, за ней следует институт партий.

Согласно опросам, самым популярным политиком является премьер-министр Никол Пашинян, за которым следуют президент Армен Саркисян и лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян. Опрос проводился в летние месяцы, и за этой тройкой следует также тогдашний директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян. Пятерку замыкает председатель Национального собрания Арарат Мирзоян.

Один из вопросов касался самых непопулярных деятелей. Большинство респондентов не указали имени непопулярного деятеля, 26 процентам не нравится третий президент Армении Серж Саргсян, за ним следуют члены Республиканской партии Армен Ашотян и Эдуард Шармазанов. Четвертым непопулярным деятелем, согласно опросам, стал второй президент Армении Роберт Кочарян, за ним следует первый президент Армении Левон Тер-Петросян, который не нравится 10 процентам опрошенных.

Что касается желания эмигрировать, то представляющие результаты опроса заверили, что по сравнению с аналогичными опросами, проведенными в предыдущие годы, наблюдается положительная тенденция, сейчас меньше граждан хотят уехать. Почти 60 процентов респондентов заявили, что однозначно не будут эмигрировать из Армении.

Были также заданы вопросы о средствах массовой информации, они показали, что для 36,5 процентов из 1200 участников опроса во всех областях, как в городских, так и в сельских населенных пунктах, основным источником получения информации является интернет, почти столько же тех, кто предпочитают телевидение, показатель радиослушателей примерно в десять раз меньше, зато информации, передаваемой радиостанциями, доверяют почти 19 процентов опрошенных, по показателю доверия вторыми являются печатные СМИ, за которыми следуют телекомпании. Источником, пользующимся наибольшим доверием среди общественности, согласно опросам, являются прямые эфиры чиновников, политиков.

Самые популярные телеканалы - «Шант» и «Армения», которые имеют одинаковый показатель, затем следует Общественное телевидение, аудитория которого в два раза меньше. Согласно опросу, «Шант» является наиболее заслуживающей доверия телекомпанией, на втором месте - «Армения», на третьем – Общественное телевидение.

Из радиостанций самая большая аудитория у Общественного радио и Радио Азатутюн, на третьем месте - «Аврора». Наиболее предпочтительным интернет-ресурсом является Радио Азатутюн с показателем 18,1%, за ним следуют News.am и 1in.am.

Радио Азатутюн также является интернет-ресурсом, пользующимся наибольшим доверием. Второе и третье места занимают News.am и 1in.am соответственно.

Согласно результатам опроса, наиболее предпочтительным медиаконтентом для общественности являются именно новости, большинство телезрителей включают телевизор для просмотра новостных программ, 30% пользователей bнтернета в первую очередь знакомятся с новостями.