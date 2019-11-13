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Экономика

Фракция ППА проголосует против проекта госбюджета на 2020 год

Депутат оппозиционной парламентской фракции «Процветающая Армения» (ППА) Микаэл Мелкумян на парламентском брифинге,13 ноября 2019 г.

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«Государственный бюджет на 2020 год мы вовсе не считаем революционным, это бюджет, не обеспечивающий экономическую революцию», - об этом сегодня заявил член оппозиционной парламентской фракции «Процветающая Армения» (ППА) Микаэл Мелкумян.

По его словам, с этим бюджетом, пятилетней программой правительства, политикой инвестиций, то есть, со всеми этими подходами невозможно оправдать те надежды и ожидания, которые возникли у народа во время политической революции.

Микаэл Мелкумян подчеркнул, что экономический рост на уровне 4,9%, который указан в госбюджете, является регрессом.

Депутат убежден, что таким образом экономическая революция не может стать реальностью, а госбюджет не может обслуживать интересы государства и народа, и поэтому их фракция проголосует против данного проекта госбюджета.

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