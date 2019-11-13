Армения не ограничивает свободное передвижение своих граждан - ответ МИД Армении на заявление посольства Украины

Армения привержена своим международным обязательствам и никогда не ограничивает свободное передвижение своих граждан, являющееся основополагающим правом человека. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, комментируя заявление посольства Украины в Армении.

«В случае необходимости МИД Армении выступает с советами относительно путешествий, обусловленными вопросами безопасности», - говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Армении, который опубликован на официальном сайте внешнеполитического ведомства Армении.

Посольство Украины в своем заявлении 12 ноября призвало граждан Армении соблюдать «порядок посещения территории временно оккупированной Автономной Республики Крым» и напомнило, что за нарушение этого порядка предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.