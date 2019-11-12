Пашинян ожидает, что Алиев повторит его заявление

Премьер-министр Никол Пашинян, находящийся с рабочим визитом во Франции, участвует во Второго Парижского форума мира, в котором принимают участие также главы ряда государств и правительств.

Премьер-министр Пашинян в ходе тематической дискуссии форума выступил с речью, в которой представил историю карабахского конфликта. Пашинян подчеркнул, что, к сожалению, конфликт не урегулирован, Азербайджан отказывается вступать в прямые переговоры с народом Карабаха.

«Но, с другой стороны, власти Азербайджана утверждают, что Арцах [Нагорный Карабах - ред.] является частью Азербайджана. Это очень странный факт, это означает, что они хотят территории без людей. Народ Арцаха знает, что у него не будет гарантий безопасности в составе Азербайджана», - сказал он.

В качестве доказательства отсутствия гарантий безопасности Никол Пашинян привел ряд случаев, когда армянская фамилия становилась препятствием для въезда в Азербайджан, например, инцидент с корреспондентом агентства Bloomberg армянского происхождения, футболистом «Арсенала» Генрихом Мхитаряном, а также инцидент с азербайджанским водителем, который был задержан за то, что слушал армянскую музыку.

Премьер-министр Пашинян с трибуны форума призвал своего азербайджанского коллегу, президента Алиева, повторить то, что сказал он: что решение карабахского вопроса должно быть приемлемым для народов Армении, Карабаха и Азербайджана.

«Алиев может первым указать народ Азербайджана, - сказал Пашинян, а затем продолжил: - Я жду от него заявления о том, что любое решение вопроса Карабаха должно быть приемлемым для народов Азербайджана, Карабаха и Армении. Если мы услышим от него подобное заявление, это будет означать, что мы достигли прорыва во все переговорном процессе».

После выступления Пашиняну был задан ряд вопросов, в частности, вопросы задал азербайджанский блогер, сообщив, что родился в Варденисе. Он коснулся прозвучавшего в Степенакерте заявления Никола Пашиняна о том, что «Арцах – это Армения и точка», спросив, как оно рассматривается в контексте мира. Премьер-министр напомнил о заявлениях официального Баку о том, что Зангезур и даже столица независимой Армении – Ереван, а также озеро Севан являются азербайджанскими.

«Почему мы делаем подобное заявление? Потому что не хотим оставлять впечатления труса. Никто не может говорить с нами с позиций силы. Наше предложение - мир. Мы никому не угрожаем в нашем регионе. И мы можем подготовить народы Армении, Арцаха и Азербайджана к этому миру. Мы делаем наше предложение мира Азербайджану, и я лично готов начать диалог не только с руководством Азербайджана, но и с народом Азербайджана, потому что считаю, что нам есть что обсудить», - в ответ сказал Пашинян.

Другие вопросы в адрес премьер-министра не прозвучали, поскольку Пашинян спешил на встречу с президентом Франции.